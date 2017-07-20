|
Глава МИД Литвы: Латвия не будет блокировать БелАЭС - хочет белорусских грузов
21.07.2017 09:03 — Новости Экономики | Tut.by
Глава литовского внешнеполитического ведомства не исключил, что Латвия пока не рассматривает возможность блокировки электроэнергии с БелАЭС по экономическим причинам, сообщает
«Это, очевидно, связано с экономическим сотрудничеством, я так предполагают, с использованием собственно порта (Вентспилса — прим. редакции), и это понятно, но все же есть принципиальные вещи, которые должны сильнее проявляться. Более того, это объект не просто объект, и это не двухсторонняя проблематика, атомные объекты не могут быть лишь в контексте двухсторонних отношений, это значительно более широкий контекст, не только региональный, а всего Евросоюза», — сказал BNS глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.
По его словам, одной из основных причин, по которым Латвия не склона блокировать белорусскую электроэнергию — стремление привлечь белорусские грузы в Вентспилский порт.
«Очень яркий пример — наиболее близкий и полюбившийся белорусам Клайпедский порт, без Клайпеды трудно представить экспорт. Но есть и Вентспилский порт — я предполагаю, что им хочется больше сотрудничества. Возможно, есть и другие причины», — сказал министр.
Однако, по его словам, латвийская позиция могла бы измениться, если бы другие страны региона решили поддержать Литву, бойкотируя белорусскую электроэнергию.
Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс
«Мы заинтересованы, чтобы эта станция соответствовала всем высочайшим стандартам безопасности. В этом заинтересован весь регион, в том числе — Беларусь. Но мы не считаем, что можем идти по пути принятия каких-то особых законопроектов, которые запрещают покупку электроэнергии, произведенной небезопасным путем… Во-первых, я не знаю, как мы сможем отличить энергию с Островецкой АЭС от другой электроэнергии», - отметил Ринкевичс.
Он также подчеркнул, что в Латвии разделяют озабоченность Литвы, но обсуждают все напрямую с белорусскими коллегами.
В то же самое время, он не дал четкого ответа на вопрос, будет ли Латвия в будущем покупать энергию БелАЭС.
«Давайте пока не будем опережать события. Все еще на уровне строительства», — заявил глава МИД Латвии.
В июне литовский парламент утвердил
«Небезопасная Белорусская АЭС и газопровод „Северный поток — 2“ Россией могут быть использованы в качестве орудия неконвенционального шантажа. Белорусскую АЭС возле Островца строит корпорация „Росатом“, в случае аварии на станции радиоактивному загрязнению могут подвергнуться 16 столиц Европы», — заявила президент Литвы.
Белорусская АЭС возводится рядом с Островцом, в 50 километрах от Вильнюса. Кредит для строительства выделила Россия. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2400 МВт. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По его словам, одной из основных причин, по которым Латвия не склона блокировать белорусскую электроэнергию - стремление привлечь белорусские грузы в Вентспилский...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии