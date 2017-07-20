Глава МИД Литвы: Латвия не будет блокировать БелАЭС - хочет белорусских грузов

Глава литовского внешнеполитического ведомства не исключил, что Латвия пока не рассматривает возможность блокировки электроэнергии с БелАЭС по экономическим причинам, сообщает DELFI .



Линас Линкявичюс, фото: Reuters

«Это, очевидно, связано с экономическим сотрудничеством, я так предполагают, с использованием собственно порта (Вентспилса — прим. редакции), и это понятно, но все же есть принципиальные вещи, которые должны сильнее проявляться. Более того, это объект не просто объект, и это не двухсторонняя проблематика, атомные объекты не могут быть лишь в контексте двухсторонних отношений, это значительно более широкий контекст, не только региональный, а всего Евросоюза», — сказал BNS глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

По его словам, одной из основных причин, по которым Латвия не склона блокировать белорусскую электроэнергию — стремление привлечь белорусские грузы в Вентспилский порт.

«Очень яркий пример — наиболее близкий и полюбившийся белорусам Клайпедский порт, без Клайпеды трудно представить экспорт. Но есть и Вентспилский порт — я предполагаю, что им хочется больше сотрудничества. Возможно, есть и другие причины», — сказал министр.

Однако, по его словам, латвийская позиция могла бы измениться, если бы другие страны региона решили поддержать Литву, бойкотируя белорусскую электроэнергию.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью TUT.BY рассказал, что в Латвии не обсуждается вопрос бойкота белорусской электроэнергии.

«Мы заинтересованы, чтобы эта станция соответствовала всем высочайшим стандартам безопасности. В этом заинтересован весь регион, в том числе — Беларусь. Но мы не считаем, что можем идти по пути принятия каких-то особых законопроектов, которые запрещают покупку электроэнергии, произведенной небезопасным путем… Во-первых, я не знаю, как мы сможем отличить энергию с Островецкой АЭС от другой электроэнергии», - отметил Ринкевичс.

Он также подчеркнул, что в Латвии разделяют озабоченность Литвы, но обсуждают все напрямую с белорусскими коллегами.

В то же самое время, он не дал четкого ответа на вопрос, будет ли Латвия в будущем покупать энергию БелАЭС.

«Давайте пока не будем опережать события. Все еще на уровне строительства», — заявил глава МИД Латвии.

В июне литовский парламент утвердил закон , в котором утверждается, что БелАЭС является небезопасной и представляет угрозу национальной безопасности и экологии Литвы, здоровью людей. Этот правовой акт ляжет в основу ограничения на импорт электроэнергии с БелАЭС. Вопрос БелАЭС поднимался и в разговоре президента Литвы Дали Грибаускайте с президентом США Дональдом Трампом.

«Небезопасная Белорусская АЭС и газопровод „Северный поток — 2“ Россией могут быть использованы в качестве орудия неконвенционального шантажа. Белорусскую АЭС возле Островца строит корпорация „Росатом“, в случае аварии на станции радиоактивному загрязнению могут подвергнуться 16 столиц Европы», — заявила президент Литвы.

Белорусская АЭС возводится рядом с Островцом, в 50 километрах от Вильнюса. Кредит для строительства выделила Россия. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2400 МВт. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.