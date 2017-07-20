Виртуальные путешествия, чат-бот бюрократия или лечение через смартфон. Как выбрали лучший стартап

«С 2015 года на рынке венчурных инвестиций в Беларуси стагнация, - таким мнение поделился один из членов жюри 87-ой «Битвы Стартапов» в Минске Александр Паньков. – Но, как мне кажется, после принятия декрета ИТ-страны начнется «золотая лихорадка». Цифровое золото в Беларуси активно добывают с начала года, однако всеобщей лихорадкой в ИТ-секторе пока и не пахнет. Поэтому за инвестициями, хоть и «ангельскими», молодые проекты пришли на «Битву Стартапов». TUT.BY выбрал три проекта, способных в будущем вкладчиков стать лидерами своей нише на рынке.



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87-ая Битва Стартапов – это третий питч стартапов в Беларуси, организуемый инвестиционной платформой Startup.Network с целью содействия в привлечении «ангельских» инвестиций. Все стартапы проходят предварительный отбор экспертным советом «битвы». В этот раз было отобрано десять проектов. На презентацию отводиться 3 минуты. Каждый член жюри оценивает стартап по 5-балльной шкале. Победитель получает электронный диплом, совет ментора и, возможно, инвестиции до 150 тысяч долларов.

«Для полного апогея лихорадки вслед за декретом необходимо пару крупных инвестиционных сделок и пару среднего уровня. А ясную картину по рынку мы увидим лишь в 2018 году», - спрогнозировал управляющий партнер консалтинговой группы «Здесь и Сейчас» Александр Паньков во время предпринимательского блока перед презентацией стартапов.

Среди членов жюри также были соучредитель TUT.BY и Hoster.by Кирилл Волошин, основатель блокчейн лаборатории ConsensusLab Владимир Сержанович и основатель платформы Kuoll Дмитрий Кайгородов.

Teleport: сервис виртуальных путешествий с потенциальным рынком пользователей в 2 млрд

Стартап из Бреста планирует организовать сеть онлайн-камер на 360 градусов для виртуальных путешествий по всему миру. Создатели проекта считают, что сейчас все туристы планируют поездки через интернет, где приглядываются к местам отдыха. Teleport позволит им детально рассмотреть каждый уголок планеты и выбрать наиболее подходящий вариант или просто «прогуляться» по интересующим городам.

Стартап в январе установил первый в мире постоянно действующий маяк с 360-градусной видеотрансляцией на горнолыжном курорте Шымбулак в Казахстане. За месяц трансляцию посмотрели 34 тысяч человек. Также создатели проекта уже договорились об установке онлайн-камер на других курортах этой страны. Кроме того, ведутся переговоры об установке подобных маяков в США, Чехии и России. Как рассказал спикер, Минобороны РФ плотно заинтересовалось разработками Teleport.

По оценкам учредителей стартапа, количество туристов в 2016 году на планете составило 1,23 млрд человек, к 2030 эта цифра вырастет до 1,8 млрд. Таков потенциальный рынок потребителей проекта, считают в Teleport. А к концу 2017 года мировой рынок виртуальной реальности превысит 7 млрд долларов. Панорамные сервисы Яндекса и Google в компании не рассматривают как конкурентов, поскольку их сервисы не предлагают видео онлайн.

Монетизировать ресурс стартап планирует через добавление таргетированной рекламы в формате дополненной реальности на видеотрансляциях и продажу маяков. Создатели проекта осознают рискованность задумки из-за большой инфраструктурности плана и крупных вложений, но готовы пойти на этот риск, так как есть спрос на продукт и прогнозируется активный рост сегмента виртуальной реальности.

У стартапа уже есть четыре ментора, среди которых Александр Худолей, ранее работавший в RuTube, и Виталий Безносик – известный в России «ангельский» инвестор, ему принадлежит основная часть активов Teleport. Сейчас стартапу необходимы средства на 30 маяков, чтобы установить их по всему миру. Но особо проект нацелился на российский рынок, где планирует расставить более 100 онлайн-камер на 360 градусов.

Автоматизация бюрократии через Telegram и поддержка от чиновников

Ежегодно белорусы сталкиваются с 3 млн административными процедурами, исполнением которых занимаются 40 тысяч человек. По словам создателя проекта, чат-бот «Док-менеджер» в Telegram объясняет пользователям порядок прохождения процедур и упрощает их выполнение: предоставляет список документов, заполняет их, высылает документы на почту и прочее. Однако пользователи могут сами создавать процедуры, загружать их на сервер, и эти алгоритмы преобразуются в команды для бота.

Вскоре бот появится в Viber и Facebook. Следом разработчики планируют ввести оплату пошлин, уведомления о статусах административных процедур и получение электронных документов от госучреждений. Авторы задумки собираются продвигать чат-бот через социальные сети и госслужащих. По словам спикера, они уже пообщались с чиновниками из Минэкономики, и те готовы помочь смягчить сложные и трудозатратные административные процедуры. Монетизация «Док-менеджера» планируется через рекламу и продажу бота в «коробочном» формате для развития электронного правительства в неразвитых странах.

Mimica: лечение лицевого паралича через экран смартфона

Наиболее поражаемая часть черепно-мозговых нервов – лицевая. Каждый год в мире от лицевого паралича страдают 1,5 млн человек. Лечение заболевания подразумевает мимическую гимнастику в течение 3-5 месяцев. Однако на отечественном медицинском рынке предлагаются только дорогие индивидуальные процедуры без четко выстроенной методологии. Врач-хирург республиканского центра реконструктивной и пластической микрохирургии Халид Рустамов во время обучения в аспирантуре задумал разработку приложения, которое с помощью технологий дополненной реальности обучает пациентов мимической гимнастике.

«Мой научный руководитель в аспирантуре Владимир Подгайский предложил мне заниматься проблемой лицевого паралича. Тем более, я непосредственно сталкиваюсь с этими людьми в работе и, думаю, что знаю, чего им не хватает», - пояснил Рустамов.

Приложение предоставляет возможность делать упражнения в доступной интерактивной форме. Программа использует переднюю камеру смартфона и делит экран на две части. Фотоотчет о результатах реабилитации пересылается врачу специалисту, который контролирует и корректирует процесс восстановления пользователя. По словам Рустамова, приложение оказывает и психологическую поддержку: показывает результаты до и после, какие упражнения предстоит пройти, и на какой позиции пользователь находится сейчас.

Рынок потенциальных пользователей автор приложения считает стабильным, а в условиях тренда на бьютификацию он будет только увеличиваться. «Ежегодный рынок составляет 1,5 млн потенциальных пользователей, 90% из которых восстанавливаются в течение года. Также есть люди, которые страдают от стойкого лицевого паралича, поэтому для них мимическая гимнастика необходима всю жизнь. Это основной рынок, а скрытый рынок куда больше. Туда входят актеры, которые нуждаются в тренировке мимики лица, и обычные люди, увлекающиеся facial йога», - отметил Рустамов.

Сейчас проекту нужны средства на продвижение, а также исследования в мировых клиниках. Но общий размер инвестиций на полноценный запуск и функционирование приложения оценивается в 700 тысяч долларов. Вернуть деньги Рустамов рассчитывает за счет платных аккаунтов и реализации программ гимнастики в специализированные клиники.

Именно Mimica стала победителем «Битвы Стартапов», но о конкретных инвестициях речи еще не идет. «Потенциальные инвесторы готовы разговаривать о проекте. Я считаю, это уже что-то», - полагает Рустамов.