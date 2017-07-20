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Белорусские НПЗ встанут на ремонт в августе и сентябре-октябре

21.07.2017 10:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июл — Sputnik. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы планируют остановить часть своих перерабатывающих мощностей на плановые капитальные ремонты, сообщили Sputnik в концерне "Белнефтехим".

Там отметили, что ОАО "Нафтан" остановит часть мощностей на капремонт с 9 августа до 17 сентября, на ремонт будет поставлено 17 установок, срок их ремонта в основном совпадаем со сроком ремонта установки по первичной переработке нефти АВТ-6. Для плановых ремонтных работ на "Нафтане" планируется привлечь более 1,3 тысячи человек.

ОАО "Мозырский НПЗ" остановит на плановый капремонт 22 установки, срок ремонтных работ установлен с 17 сентября по 31 октября 2017 года. Сейчас завод уже заключил все договоры с подрядчиками на привлечение для ремонтных работ почти 1,3 тысячи человек.

"Для обеспечения бесперебойных поставок нефтепродуктов на время остановочных ремонтов созданы необходимые запасы продукции", — проинформировали в концерне.

Как ранее сообщал Sputnik, Россия в третьем квартале поставит в Беларусь 4,5 миллиона тонн нефти — такой объем заявила белорусская сторона. Тогда в концерне не поясняли, с чем связано планируемое уменьшение объемов переработки (при полной загрузке двум НПЗ требуется шесть миллионов тонн нефти в квартал). Однако теперь очевидно, что оно объясняется остановочными ремонтами на МНПЗ и на "Нафтане" в этот период.

 
Теги: Минск
 
 
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На время плановых капитальных ремонтов заводы уже создали необходимые запасы топлива.

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