Можно ли в Беларуси купить квартиру в новостройке без первоначального взноса, и кто из застройщиков предлагает самую выгодную рассрочку?

— Первый инструмент, которым можно воспользоваться при решении жилищного вопроса, это рассрочка. Фактически все застройщики предлагают рассрочку платежа до окончания строительства. Некоторые готовы подождать и пять лет. Только нужно понимать, что при этом стоимость «квадрата» становится выше. При этом нужно внести первоначальный взнос 20-30%.

Второй инструмент — это кредиты. Некоторые банки, сотрудничая со строительными проектами, выдают кредиты, предлагая первоначальный взнос 10% от стоимости квартиры. Вообще, банки стали предлагать очень привлекательные условия займов, стали появляться удобные строительные программы.

Например, сейчас есть программа строительной компании «Трайпл» с «Белгазпромбанком» — квартиры в жилом комплексе «Лiпень» можно приобрести, взяв кредит под 8,9% годовых, — рассказала Наталья.