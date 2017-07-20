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Можно ли в Беларуси купить квартиру в новостройке без первоначального взноса, и кто из застройщиков предлагает самую выгодную рассрочку?

21.07.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Можно ли в Беларуси купить квартиру в новостройке без первоначального взноса, и кто из застройщиков предлагает самую выгодную рассрочку?

Наталья сразу обозначила, что сегодня в Беларуси ни одна строительная компания не продает жилье в новостройках без первоначального взноса. В 2015 году компания SweetHome объявляла акцию на проект D3, где можно было приобрести квартиру без первоначального взноса.

Можно ли в Беларуси купить квартиру в новостройке без первоначального взноса, и кто из застройщиков предлагает самую выгодную рассрочку?

Первый инструмент, которым можно воспользоваться при решении жилищного вопроса, это рассрочка. Фактически все застройщики предлагают рассрочку платежа до окончания строительства. Некоторые готовы подождать и пять лет. Только нужно понимать, что при этом стоимость «квадрата» становится выше. При этом нужно внести первоначальный взнос 20-30%.

Второй инструмент — это кредиты. Некоторые банки, сотрудничая со строительными проектами, выдают кредиты, предлагая первоначальный взнос 10% от стоимости квартиры. Вообще, банки стали предлагать очень привлекательные условия займов, стали появляться удобные строительные программы.

Например, сейчас есть программа строительной компании «Трайпл» с «Белгазпромбанком» — квартиры в жилом комплексе «Лiпень» можно приобрести, взяв кредит под 8,9% годовых, — рассказала Наталья. 

Третий инструмент, о котором рассказала Наталья — это лизинг. Банк или лизинговая компания выплачивает за вас стоимость вашей квартиры, после вы в течение 15-20 лет выплачиваете деньги лизинговой компании. 

Можно ли в Беларуси купить квартиру в новостройке без первоначального взноса, и кто из застройщиков предлагает самую выгодную рассрочку?

— Для конкретики упомянем, что «Белинвестбанк» и «Белагропромбанк» выдают кредиты на жилье с первоначальным взносом в 10% от стоимости жилья. Кроме «Бегазпромбанка» одни из самых низких процентных ставок сегодня предлагает «БПС-Банк» — от 12% первые два года, затем ставка рефинансирования плюс три. У «Белагропромбанка» примерно те же условия. 

Далее, о лизинге. Главный минус лизинга в том, что пока вы не выплатите всю сумму, квартира вам не принадлежит. Однако у него чуть более выгодные процентные ставки. Например, у компании «АCБ-лизинг», с которой мы сотрудничаем, процентная ставка равна ставке рефинансирования (12%) первые два года, после плюс 2%. Лизинг предоставляется до 20 лет, — рассказал Мила Семенова. 

Можно ли в Беларуси купить квартиру в новостройке без первоначального взноса, и кто из застройщиков предлагает самую выгодную рассрочку?

Далее, не стоит отбрасывать вариант жилья в пригороде, так как оно там существенно дешевле. Например, в жилом комплексе «Вяселка», который расположен в Прилуках, можно купить однокомнатную квартиру за $26 тыс. При этом у них тоже рассрочка и можно подобрать программу кредитования. Выплаты примерно равны стоимости аренды «однушки» в Минске. Только приобретя квартиру, вы платите за свое жилье.

Фото: Павел Садовский

 
Теги: Минск
 
 
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