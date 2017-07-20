Беларусь не пустит к себе свинину из России и Украины из-за АЧС

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Беларусь примет дополнительные меры для ограничения ввоза свинины из ряда регионов России и Черниговской области Украины в связи с регистрацией там новых случаев заболевания африканской чумой свиней (АЧС), сообщили Sputnik в департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода республики.



© Sputnik Алексей Даничев Польша хочет построить забор на границе с Беларусью из-за АЧС

Там уточнили, что речь идет об Ивановской, Волгоградской и Саратовской областях России.

В департаменте отметили, что по данным Международного эпизоотического бюро, на территории этих регионов России и Украины зарегистрированы новые случаи заболевания свиней АЧС.

"В связи с этим предпринимаются дополнительные меры по недопущению ввоза на территорию Беларуси из Ивановской, Волгоградской и Саратовской областей России и Черниговской области Украины живых свиней, свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, мяса диких кабанов, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, и другой продукции", — уточнили в департаменте.

Там также добавили, что проинформировали о необходимости принять дополнительные меры безопасности крупные свиноводческие комплексы Беларуси и хозяйства всех форм собственности.

Как ранее сообщалось, вспышки АЧС были зафиксированы в Беларуси в 2013 году. Борьба властей с эпидемией привела к значительному сокращению поголовья скота во второй половине 2013 года. Из-за недостатка свинины на внутреннем рынке цены на мясо значительно выросли: за 2014 год свинина на внутреннем рынке подорожала почти в 1,6 раза.

В минувшем и нынешнем году Беларусь продолжала вводить временные ограничения на ввоз свинины из различных стран мира, в том числе из России и Украины. В феврале 2017 года Россельхознадзор вводил ограничения для республики из-за АЧС. В минувшем году правительство Беларуси приняло специальную программу по борьбе с АЧС на период до 2020 года.