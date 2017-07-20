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Беларусь примет допмеры для ограничения ввоза свинины из регионов России и Украины из-за АЧС
21.07.2017 11:45 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь примет дополнительные меры для ограничения ввоза свинины из Ивановской, Волгоградской и Саратовской областей России и Черниговской области Украины в связи с регистрацией там новых случаев заболевания африканской чумой свиней (АЧС). Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси.
По информации Международного эпизоотического бюро, на территории этих регионов России и Украины зарегистрированы новые случаи заболевания свиней АЧС. В связи с этим предпринимаются дополнительные меры по недопущению ввоза на территорию Беларуси из Ивановской, Волгоградской и Саратовской областей России и Черниговской области Украины живых свиней, свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, мяса от диких кабанов, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных и другой продукции.
В департаменте Минсельхозпрода информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.
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В связи с этим предпринимаются дополнительные меры по недопущению ввоза на территорию Беларуси из Ивановской, Волгоградской и Саратовской областей России и...
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