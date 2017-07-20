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Беларусь примет допмеры для ограничения ввоза свинины из регионов России и Украины из-за АЧС

21.07.2017 11:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь примет дополнительные меры для ограничения ввоза свинины из Ивановской, Волгоградской и Саратовской областей России и Черниговской области Украины в связи с регистрацией там новых случаев заболевания африканской чумой свиней (АЧС). Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси.

По информации Международного эпизоотического бюро, на территории этих регионов России и Украины зарегистрированы новые случаи заболевания свиней АЧС. В связи с этим предпринимаются дополнительные меры по недопущению ввоза на территорию Беларуси из Ивановской, Волгоградской и Саратовской областей России и Черниговской области Украины живых свиней, свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, мяса от диких кабанов, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных и другой продукции.

В департаменте Минсельхозпрода информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.

Справка TUT.BY

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) — контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении животных). Вакцины от этого заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животные с подозрением на заболевание уничтожаются. АЧС безопасна для человека, но является опасным заболеванием для свиней. Мясо зараженных животных подлежит уничтожению, использование его не допускается в первую очередь из-за угрозы дальнейшего распространения заболевания.

 
 
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