Блокчейн, биткойн и все такое: что это и зачем такие сложности

Блокчейн стал самой резонансной технологией 2017 года: то его называли новым интернетом и пророчили ему решение всех насущных проблем современного общества, то низвергали до инструмента мошенников и обвиняли в создании сомнительного пузыря среди криптовалют. Однако в Беларуси технология только начинает восхождение. Проект декрета , которым оговариваются условия жизни ИТ-страны, предполагает разрешение внедрения в гражданский оборот криптовалют, а Нацбанк уже создал информационную сеть на базе блокчейн. TUT.BY разобрался, кто создатель технологии цепей и блоков, с какой целью ее придумали и как это работает.

Что такое блокчейн? Упрощенно блокчейн можно представить как большую учетную книгу, в которой отражаются перемещения средств или информации с одного счета на другой. Все пользователи технологии имеют равноправный доступ к системе. Все операции, формируемые в блоки данных, сохраняются у всех участников сети, а в каждом блоке есть ссылка в виде зашифрованных данных предыдущего блока. Зачем такие сложности? Это позволяет навсегда сохранять информацию в сети блокчейн, а ее содержание невозможно изменить. Важно, что в сети отсутствует главный сервер, эту функцию выполняют все участники сети, выступая и клиентами, и серверами. Благодаря этому сеть способна работать при любом количестве участников и при любом их сочетании. Однако, чтобы поддерживать децентрализацию и автономность системы, необходимы немалые вычислительные мощности. Вот тут и понадобились майнеры .

Зачем блокчейну нужны майнеры? Блокчейн хранится на десятке тысяч узлов по всем миру, и чтобы сеть стабильно работала, майнеры должны регулярно проверять блоки транзакций и вставлять их в цепь блокчейна. За эти операции они получают вознаграждение криптовалютой. Криптовалюта — это электронные деньги, эмитируемые непосредственно в сети. Их подделка невозможна. Все транзакции криптовалют анонимны, поскольку при сделке виден только номер кошельков ее участников. Поскольку единого центра эмиссии криптовалют не существует, появились разные ее виды: Bitcoin, Litecoin, Ethereum и прочие. Самой популярной считается Bitcoin, а ее название стало нарицательным. Однако майнинг требует большого количества вычислительных мощностей. И у кого их больше, может раньше остальных проверить шифр блока и забрать свою награду в виде биткойнов или эфиров. Именно поэтому в начале года с полок компьютерных магазинов стали массово пропадать видеокарты. Раскупали их на волне подъема цены криптовалюты Ethereum, которая с начала года выросла в 48 раз. Однако в прошлом месяце эфир рухнул в два раза, и многие экс-майнеры начали распродавать целые фермы, шахты и заводы по добыче криптовалют.

Может, стоит податься в майнеры? До подъема ажиотажа на криптовалюты майнером мог стать каждый любитель, у кого был доступ к компьютерной технике и свободное время. Когда майнинг стал самостоятельным способом заработка, а уровень сложности шифров повысился, добыча криптовалют для майнеров-одиночек оказалась нерентабельна. Поэтому появились целые пулы майнеров со своей политикой, специализированным оборудованием и низкими тарифами на электроэнергию. Крупнейшие пулы Bitcoin занимают до 15% рынка и большинство из них базируются в Китае. Майнеру-одиночке сейчас не выжить, предупреждают эксперты.

А где тогда взять биткойны? Чтобы приобретать биткойны, придется завести биткойн-кошелек. Криптовалюты имеют инфраструктуру, довольно похожую на банковскую. Поэтому биткойны можно получить в специальных обменниках, которые принимают обычную валюту («фиатные деньги» — сленг участников биткойн-сообщества) практически через все электронные платежные системы. Единственная проблема — высокие комиссии: к примеру, при курсе биткойна в 2320 долларов его предложат за 2560 долларов. Также криптовалюту можно получить на биржах. Но это уже способ для тех, кто давно следит за рынком и знает, что делает. Чаще всего при вводе и выводе криптовалют действует номинальная комиссия в среднем 0,1%-0,2%. И не стоит забывать, что в биржах и обменниках пока не принимаются белорусские рубли. Кроме того, в некоторых странах открываются биткойн-банки. Инициируют их появление местные блокчейн-стартапы.

Почему так скачет курс биткойна? Если вы завели биткойн-кошелек, обменяли фиатные деньги на криптовалюту и даже пошли играть на биржу, то с этого момента спокойный сон вас покинет. Как и курс любых денежных единиц, курс криптовалют растет тогда, когда на них повышается спрос. Но это молодой рынок, поэтому он подвержен резким скачкам под влиянием новостей и спекулянтов. Обычная коррекция в любой момент может перерасти в падение на 5−7%, а под влиянием массовой паники или спекуляций памперов курс может докатиться до слива в 15%. Однако стоит признать, что биткойн уже долгое время поддерживает стабильно высокий курс. Это объясняется как активной рекламой криптовалюты, так и ограниченным математической формулой количеством биткойнов, полная добыча которых должна завершиться в 2034 году. К слову, по этой причине криптовалюты не подвержены инфляции.

Где можно потратить криптовалюту? На территории Беларуси пока не удалось найти ни одного места, где бы принимали биткойны. Действуют только «менялы», покупающие и продающие криптовалюту за фиатные деньги. Из мировых брендов биткойны стали принимать в некоторых ресторанах сети Subway. Интернет-магазины Amazon и eBay тоже в тренде и принимают платежи в биткойне. Как и авиакомпания airBaltic, которая не против продавать билеты за криптовалюту. Также Dell стала принимать платежи за технику криптовалютой. А на Кипре теперь можно оплатить учебу биткойнами. Кроме того, есть онлайн-сервисы по реализации авиабилетов и заказу пиццы за биткойны. В интернете действует множество букмекерских контор и спортивных тотализаторов, принимающих криптовалюту.

Фото: Reuters

В каких еще сферах применяется блокчейн? Блокчейн позиционирует себя как простая, прозрачная и быстрая технология. И раз блокчейн изначально ставил себя в оппозицию банковской системе, то разработки с применением этой технологии преимущественно используются в сфере финансов. Сейчас еще время пилотов, поэтому почти все продуктовые решения связаны с платежами и денежными переводами без контрагентов или повышением скорости и безопасности транзакций. Сами банки и финансовые организации активно вступили в игру. К примеру, UBS и Barclays почти год работают над ускорением сделок с помощью блокчейна. Разработкой закрытого блокчейна для банков занимается консорциум R3, куда входят 45 крупнейших банков мира, среди которых J.P. Morgan, Bank of America и BNP Paribas. А по данным испанского банка Santander, с 2022 года блокчейн сократит банковские затраты на инфраструктуру в сфере международных операций на 15−20 млрд долларов. В Беларуси пока еще нет стартапов в этой сфере, однако Нацбанк уже создал информационную сеть на базе блокчейна.

А какие кейсы с применением блокчейна есть вне финтеха? Их больше, чем можно представить, но не все из них достаточно проработаны и эффективно используются. К примеру, существует блокчейн-приложение, позволяющее создавать цифровые издания с помощью уникальных идентификаторов и цифровых сертификатов для подтверждения авторства и подлинности. Активно создаются онлайн-системы голосования и социальные сети на базе блокчейна. Также в начале этого года Bosch и Cisco основали консорциум для разработки распределенной базы данных с целью повышения безопасности устройств «интернета вещей». Кроме того, блокчейн начинают использовать в операциях с ценными металлами, энергетике, а также в контроле цепочек поставок. Также в госуправлении и здравоохранении некоторых стран работают над упрощением бюрократические процедуры и удобными базами данных на основе блокчейна.