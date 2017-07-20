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Министр обороны Украины: Учения "Запад-2017" могут стать началом агрессии России
21.07.2017 12:34 — Новости Экономики | Tut.by
Министр обороны Украины Степан Полторак считает, что белорусско-российские осенние учения «Запад-2017» могут стать началом российской агрессии как против Киева, так и против европейских государств. Об этом министр
Полторак заявил, что Украина и мир имеют «общее видение возможных перспектив проведения учений Вооруженных сил Российской Федерации».
— Предстоящие учения «Запад-2017» чрезвычайно мощные. Они могут быть использованы, чтобы начать агрессию не только против Украины, но и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией. Мы будем адекватно реагировать на проведение учений.
Накануне свои опасения из-за грядущих учений
Параллельно с этим, польский посол в США Петр Вильчек
В интервью TUT.BY посол Украины в Беларуси Игонь Кизим
По данным министра обороны Беларуси Андрея Равкова, в учениях с 14 по 20 сентября
— На территории нашей страны — около 10 200 военнослужащих, в том числе около 7200 от Вооруженных сил Беларуси и около 3000 — от Вооруженных сил Российской Федерации. Всего в учении будет задействовано до 680 единиц боевой техники.
Минск также ожидает около 80 международных наблюдателей на эти учения.
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Примечательно, что сегодня в Киеве с официальным визитом находится Александр Лукашенко, который неоднократно отвергал любые опасения из-за грядущих учений.
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