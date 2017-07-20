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Министр обороны Украины: Учения "Запад-2017" могут стать началом агрессии России

21.07.2017 12:34 — Новости Экономики | Tut.by  
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Министр обороны Украины Степан Полторак считает, что белорусско-российские осенние учения «Запад-2017» могут стать началом российской агрессии как против Киева, так и против европейских государств. Об этом министр написал в фейсбуке. Примечательно, что сегодня в Киеве с официальным визитом находится Александр Лукашенко, который неоднократно отвергал любые опасения из-за грядущих учений.


Фото: Reuters

Полторак заявил, что Украина и мир имеют «общее видение возможных перспектив проведения учений Вооруженных сил Российской Федерации».

— Предстоящие учения «Запад-2017» чрезвычайно мощные. Они могут быть использованы, чтобы начать агрессию не только против Украины, но и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией. Мы будем адекватно реагировать на проведение учений.

Накануне свои опасения из-за грядущих учений высказал в интервью Reuters командующий войсками США в Европе Бен Ходжес. Он заявил, что по данным восточноевропейских стран, речь может идти о «троянском коне». По этой версии, после учений Россия «оставит в Беларуси вооружение для других операций». При этом генерал армии США признал, что пока нет оснований подозревать Москву в таких планах.

Параллельно с этим, польский посол в США Петр Вильчек заявил об «атмосфере страха и неопределенности» из-за недостатка прозрачности вокруг «Запада-2017», сообщает РИА Новости.

В интервью TUT.BY посол Украины в Беларуси Игонь Кизим заявлял, что Киев верит заверениям Александра Лукашенко об отсутствии угрозы с белорусской территории, но не верит России.

По данным министра обороны Беларуси Андрея Равкова, в учениях с 14 по 20 сентября будут участвовать до 12 700 военнослужащих:

— На территории нашей страны — около 10 200 военнослужащих, в том числе около 7200 от Вооруженных сил Беларуси и около 3000 — от Вооруженных сил Российской Федерации. Всего в учении будет задействовано до 680 единиц боевой техники.

Минск также ожидает около 80 международных наблюдателей на эти учения.

 
Теги: Минск
 
 
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Примечательно, что сегодня в Киеве с официальным визитом находится Александр Лукашенко, который неоднократно отвергал любые опасения из-за грядущих учений.

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