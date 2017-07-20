Siemens разорвет отношения с РФ, но Беларусь это не затронет

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Немецкий концерн Siemens разорвет лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций, но сотрудничества с Беларусью это никак не коснется, сообщили Sputnik в белорусском представительстве концерна.



© Sputnik / Виктор Толочко Второй реактор и первая зарплата: как россияне работают на БелАЭС

Немецкий концерн Siemens 10 июля заявил, что против его воли, по крайней мере, две из четырех турбин, предназначавшихся для ТЭС в Тамани, перемещены в Крым, поэтому компания инициирует уголовное расследование и подаст иски о возвращении турбин в Тамань и прекращении поставок в Крым. Турбины для Тамани изготавливались на ООО "Сименс технологии газовых турбин" — совместном предприятии Siemens (контролирует 65%) и российских "Силовых машин" (контролирует 35%) в Ленинградской области. Позднее компания заявила о том, что в Крым незаконно были поставлены все четыре газовые турбины, предназначавшиеся для проекта в Тамани, и предложила выкупить их и аннулировать контракт на поставку. В ответ на это в российской компании заявили, что оборудование было куплено на вторичном рынке.

"Сотрудничества с Беларусью это (разрыв лицензионных соглашений с российскими партнерами — Sputnik) не коснется, все будет так же, как и раньше", — сказали Sputnik в представительстве Siemens в Минске.

Между тем, Siemens является поставщиком оборудования не только для белорусских объектов энергетики и предприятий промышленности. Компания также поставила для Белорусской АЭС комплекс оборудования, предназначенного для выдачи в сеть электрической мощности станции. На этом объекте БелАЭС до настоящего времени периодически присутствуют специалисты Siemens, которые осуществляют его подготовку к вводу в эксплуатацию. Между тем, генподрядчиком и проектировщиком проекта выступает российская госкорпорация Росатом и ее структуры. В данной связи в представительстве Siemens не смогли пояснить, будут ли как-либо изменены эти отношения.

Убытки от разрыва отношений пока оцениваются

Немецкий концерн также заявил о намерении продолжить уголовное разбирательство в отношении ответственных лиц "Технопромкспорта".

Пока Siemens оценивает ущерб от временного прекращения поставок энергооборудования в РФ, в настоящий момент считает его несущественным, сообщил представитель компании Филипп Энч.

Также стало известно, что Siemens откажется от миноритарной доли в российской "Интеравтоматике", говорится в заявлении компании. Ранее газета Wirtschaftswoche со ссылкой на собственные источники сообщала, что Siemens рассматривает возможность выхода из "Интеравтоматики", которая, по данным агентства Рейтер, выступала среди подрядчиков, занимающихся установкой турбин концерна в Крыму.

"Siemens полностью прекратит участие в российской компании "Интеравтоматика", которая предлагает продукты и услуги в области систем управления электростанциями", — говорится в заявлении.

На данный момент Siemens не комментирует условия, на которых компания готова была бы возобновить соглашение по поставкам энергооборудования в Россию, сообщил также Энч.

"Я не могу спекулировать о том, что может произойти в будущем", — сказал он.

Россия справится своими силами

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 11 июля заявил, что ТЭС в Крыму будут оснащены турбинами, выпущенными в России с использованием элементов зарубежного производства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что страной происхождения размещаемой в Крыму технологической продукции, связанной с энергетикой, является Россия.

В пятницу он заявил, что Кремль не будет комментировать ситуацию вокруг Siemens.

"Сразу скажу, что я оставляю это без комментария, это вопрос к компаниям, с которыми осуществляется сотрудничество, и по линии этих компаний будет продолжено взаимодействие и диалог", — сказал Песков журналистам.

"Не буду комментировать эту тему", — ответил Песков на вопрос, правда ли, как утверждают немецкие СМИ, что Владимир Путин лично давал гарантии канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, что турбины Siemens не будут поставлены в Крым.

Сокращение сотрудничества компании Siemens с Россией принесет потери обеим сторонам, но совместно решить этот вопрос нельзя, поскольку он продиктован санкциями ЕС, заявил РИА Новости первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

"Siemens всегда был лидером в сфере машиностроения, в том числе в энергетике. Конечно, проблему можно будет решить через покупку оборудования на вторичном рынке, через посредников, но сервисное обслуживание остается под вопросом", — сказал Калашников.

По его словам, для Siemens это тоже прямые убытки: компания существует для того, чтобы продавать свою продукцию, а относительно к России — это большой, дорогой заказ.

"В результате этой ситуации потери понесут обе стороны", — отмечает законодатель.

По его словам, стороны не смогут сами решить этот вопрос, потому что здесь критериями являются санкции Евросоюза. В результате, ситуация будет разрешаться с помощью цепочки посредников, полагает Калашников.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев считает, что решение Siemens о приостановке поставок энергооборудования российским компаниям создаст краткосрочные неудобства, но РФ воспользуется этим для проведения программы импортозамещения.

"Продукция компании Siemens, вне всякого сомнения, является хорошей, добротной, высококачественной. Но они не обладают монополией на технологии, и существует довольно широкий спектр предложений из других стран, в том числе стран Юго-Восточной Азии. Но я думаю, что воспользовавшись этим случаем, который, с одной стороны, формирует определенные неудобства краткосрочные, с другой стороны — дает возможности для безусловного проведения импортозамещения. Компетенции у нас есть", — сказал Гутенев.

Депутат отметил, что Россия уже сталкивалась с подобными шагами, в том числе со стороны Украины.

Вместе с тем, по мнению Гутенева, в результате такого решения немецкого концерна "больше огорчения испытывают немецкие промышленники, которые сделали безумного много в развитии двухсторонних отношений, которые смогли закрепиться на нашем рынке, организовав, в том числе и хорошо развитую не только сбытовую, дилерскую, но и сервисную сеть".