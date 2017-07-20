Потенциал отношений Беларуси и Украины «величайший», у народов близкие и дружественные связи. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.



Фото пресс-службы президента Украины

Мероприятие началось с церемонии официальной встречи президента Беларуси с участием военнослужащих роты почетного караула. После исполнения гимнов двух стран и приветствия членов делегаций главы государств направились в здание администрации президента Украины.

Одновременно с переговорами на высшем уровне сегодня в Киеве проходит бизнес-форум, где уже заключены контракты на 45 млн долларов. «До конца дня, думаю, мы и до ста дойдем. Потому что потенциал наших государств величайший», — уверен Лукашенко.



Фото пресс-службы президента Украины

Он подчеркнул близкий и дружественный характер отношений народов Беларуси и Украины. «Мы, русские, украинцы — это ядро цивилизации в этой части европейского континента», — сказал глава государства.

Лукашенко отметил, что перед переговорами посетил музей Голодомора. По словам президента, экскурсовод рассказал об отношении белорусов в те тяжелые годы к жителям Украины: они шли в Беларусь, а белорусы делились последним.

— Вот зов предков, говорящий о том, что мы должны помогать друг другу, мы должны быть всегда вместе друг с другом. Это главное. Даже не те контракты, хоть они и важны. Это составляет основу наших отношений, — подчеркнул президент Беларуси. — И я вам благодарен за то, что вы уделяете этому серьезнейшее внимание. Вы поставили это в основу наших отношений. Все остальное приложится.



Фото пресс-службы президента Беларуси

Президент Беларуси добавил, что со времени встречи с Петром Порошенко в апреле нынешнего года правительства двух стран многое сделали по реализации достигнутых договоренностей.

«Эти регулярные встречи всегда служат и развитию экономики наших государств. Вы можете рассчитывать на то, что если мы что-то умеем и можем сделать для нашей Украины, мы это сделаем», — заверил Лукашенко.

В свою очередь Порошенко выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с Беларусью по самым различным направлениям, в том числе в экономике, культуре, социальной сфере.

— Я благодарен, что привезли очень представительную делегацию, и рассчитываю, что сегодня мы наметим новые форматы, новую дорожную карту, новые шаги и ориентиры, которые смогут еще более увеличить наше с вами эффективное сотрудничество.



Фото пресс-службы президента Украины

До официальных переговоров Александр Лукашенко возложил венок к памятнику Вечной Славы на Могиле Неизвестного Солдата. Он также посетил мемориал жертв Голодомора, где возложил символичную композицию «Горщік».

После встречи «тет-а-тет» состоятся переговоры украинской и белорусской делегаций под председательством президентов.