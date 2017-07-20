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На торгах 21 июля рубль заметно окреп к доллару
21.07.2017 13:34 — Новости Экономики | Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 21 июля состоялись очередные торги валютами.
Доллар снизился на BYN0,0114 — до 1,9351 рубля.
Евро подорожал на BYN0,0141 — до 2,2534 рубля.
Российский рубль подешевел на BYN0,0079 — до 3,2849 рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.
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Доллар снизился на BYN0,0114.
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