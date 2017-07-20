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Нацбанк: в резком росте цен на овощи в июне виноваты холода

21.07.2017 15:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июл — Sputnik. Основным фактором ускорения роста цен на потребительском рынке в июне 2017 года стали неблагоприятные погодные условия, констатируют в Национальном банке.

Нацбанк: в резком росте цен на овощи в июне виноваты холода
© Pixabay
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По данным Белстата, в июне потребительские цены выросли на 0,7% по сравнению с маем, с начала года инфляция составила 3,4%. При этом в июне продовольствие подорожало на 1,3%.

Сильнее всего подорожала в июне белокочанная капуста нового урожая — в 1,66 раза, цены на морковь выросли на четверть, фрукты подорожали на 1,3%. 

"В силу имевших место во II квартале неблагоприятных погодных условий значительно ускорились (с 8,8% до 17,2%) цены на плодоовощную продукцию, что в свою

очередь отразилось и на ценах отдельных позиций базовой инфляции — в первую очередь в сфере общественного питания", — говорится в сообщении Нацбанка.

Там также отмечается, что в июне цены на отдельные позиции в потребительской корзине росли в целом одинаково.

"Инфляционные ожидания снижаются медленно и по-прежнему сохраняются на достаточно высоком уровне. Суммарная доля ответов респондентов, ожидающих дальнейшего роста цен в следующие 3 месяца, в июне 2017 года составила 71,3% процента против 84,4% годом ранее", — отметили в Нацбанке.

 
Теги: Минск
 
 
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Инфляционные ожидания у населения снижаются медленно, дальнейшего роста цен ожидают более 70% участников опроса Нацбанка.

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