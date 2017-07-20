Активисты встретили Лукашенко пикетом у администрации президента Украины

Второй день подряд проходит акция протеста у администрации президента Украины в Киеве, где сегодня проходит встреча Александра Лукашенко и Петра Порошенко, сообщает «Радыё Свабода». Участники стоят с бело-красно-белыми флагами и требуют освободить воевавшего в на Донбассе Тараса Аватарова, которого год назад осудили в Беларуси за контрабанду оружия на 5 лет лишения свободы.



Фото: svaboda.org

На одном плакатов изображен Александр Лукашенко с Владимиром Путиным и подписью «Два сапога пара».

На пикете была и мать Аватарава Людмила Поспех. Она рассказала историю сына и заявила, что в Беларуси все решает не суд, а только сам Лукашенко. Ранее она просила президента Украины заступиться за сына.



Людмила Поспех, фото: svaboda.org

Предполагаемый боец «Правого сектора», 29-летний уроженец Новополоцка Тарас Аватаров был осужден 5 мая. Его признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса: в контрабанде и незаконных действиях в отношении оружия. За это он был приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.