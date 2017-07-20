Президент дал добро на покупку Виктором Прокопеней Паритетбанка за 50 млн долларов

VP Capital, инвестиционная компания Виктора Прокопени, покупает принадлежавший Республике Беларуси пакет акций Паритетбанка (99,83% в уставном фонде) за 50 млн долларов. Сделка одобрена указом президента №254 от 18 июля, зарегистрированным в пятницу в Национальном реестре правовых актов.



Фото предоставлено пресс-службой VP Capital

Как ранее сообщал TUT.BY, Прокопеня также подал заявку в Нацбанк Украины на покупку ПАО «Сбербанк» (Украина), украинской «дочки» российского Сбербанка, седьмого по величине банка страны.

Паритетбанк — 15-й банк Беларуси по активам, основан 15 мая 1991 года. Банк имеет около 25 отделений по стране. По итогам первого квартала 2017 года активы банка составляли более 350 млн рублей. Обязательства — более 250 млн. Собственный капитал банка составляет почти 100 млн рублей. Банку на праве собственности принадлежит ряд объектов недвижимости, в том числе первый «небоскреб» Беларуси — здание на Мельникайте, 2. В банке работает более 400 человек.

В комментарии TUT.BY Виктор Прокопеня отмечал, что после покупки госпакета Паритетбанка (оценен в 50 млн исходя их коэффициента 1 к размеру чистых активов) намерен предложить миноритариям (0,17% акций распределены между 2565 акционерами) выкупить их акции по двойной цене.

Эксперты комментировали возможную цену покупки банковского актива Прокопеней. В частности, Роман Осипов, директор инвестиционной компании, подтвердил, что 50 млн долларов справедливая цена за Паритетбанк:

— Международный опыт подобных сделок в банковском секторе свидетельствует о том, что цена обычно устанавливается как коэффициент к чистым активам (собственному капиталу) банка. Если мы посмотрим на данный коэффициент по банкам Европы, международная база данных S&P Capital IQ дает коэффициент 0,9 к чистым активам как цену покупки 100% банка. Учитывая, что собственный капитал Паритетбанка составляет на данный момент около 100 млн белорусских рублей, вероятная цена могла бы колебаться вокруг 45−50 млн долларов за 100% акций. В любом случае, судя по финансово-экономическим показателям банка, рассчитывать на сумму свыше 50 млн долларов в данный момент было бы проблематично.

Виктор Прокопеня ( № 23 в топ-200 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси по версии «Ежедневника» и самый крупный налогоплательщик подоходного налога с физлиц по итогам 2016-года и за всю историю независимой Беларуси) активно инвестирует в ИТ-проекты по всему миру. Это первая инвестиция Прокопени в банковский сектор. Впрочем, ранее и государство не спешило продавать свои активы представителям белорусского бизнеса, предпочитая в качестве покупателей крупные российские банки.