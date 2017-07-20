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Президент дал добро на покупку Виктором Прокопеней Паритетбанка за 50 млн долларов
21.07.2017 15:44 — Новости Экономики | Tut.by
VP Capital, инвестиционная компания Виктора Прокопени, покупает принадлежавший Республике Беларуси пакет акций Паритетбанка (99,83% в уставном фонде) за 50 млн долларов. Сделка одобрена указом президента №254 от 18 июля, зарегистрированным в пятницу в Национальном реестре правовых актов.
Как ранее сообщал TUT.BY, Прокопеня также
В комментарии TUT.BY Виктор Прокопеня отмечал, что после покупки госпакета Паритетбанка (оценен в 50 млн исходя их коэффициента 1 к размеру чистых активов) намерен предложить миноритариям (0,17% акций распределены между 2565 акционерами) выкупить их акции по двойной цене.
Эксперты комментировали возможную цену покупки банковского актива Прокопеней. В частности, Роман Осипов, директор инвестиционной компании, подтвердил, что 50 млн долларов справедливая цена за Паритетбанк:
— Международный опыт подобных сделок в банковском секторе свидетельствует о том, что цена обычно устанавливается как коэффициент к чистым активам (собственному капиталу) банка. Если мы посмотрим на данный коэффициент по банкам Европы, международная база данных S&P Capital IQ дает коэффициент 0,9 к чистым активам как цену покупки 100% банка. Учитывая, что собственный капитал Паритетбанка составляет на данный момент около 100 млн белорусских рублей, вероятная цена могла бы колебаться вокруг 45−50 млн долларов за 100% акций. В любом случае, судя по финансово-экономическим показателям банка, рассчитывать на сумму свыше 50 млн долларов в данный момент было бы проблематично.
Виктор Прокопеня (
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VP Capital, инвестиционная компания Виктора Прокопени, покупает принадлежавший Республике Беларуси пакет акций Паритетбанка (99,83% в уставном фонде) за 50 млн долларов....
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