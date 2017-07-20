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Лукашенко разрешил Прокопене купить "Паритетбанк"

21.07.2017 16:14 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом №254 от 18 июля 2017 года дал разрешение на отчуждение принадлежащего государству пакета акций ОАО "Паритетбанк" и продажу его компании VP Capital, которой владеет белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня.

В указе, который зарегистрирован в пятницу в Национальном реестре правовых актов, отмечается, что речь идет об отчуждении 99,83% принадлежащих государству акций "Паритетбанка".

Сумма сделки составит 50 миллионов долларов.

Как ранее сообщал Sputnik, в конце июня 2017 года белорусский IT-бизнесмен Виктор Прокопеня подал заявку в регулирующие органы Беларуси и Украины на согласование сделки по покупке белорусского "Паритетбанка" и "Сбербанка" Украины.

В случае, если Нацбанк Беларуси одобрит покупку Прокопеней белорусского "Паритетбанка", наличие банковских активов у бизнесмена станет дополнительным фактором для одобрения сделки со "Сбербанком" украинским регулятором.

Белорусский "Паритетбанк" создан в 1991 году, тогда он назывался коммерческий банк "Поиск", в 2004 году сменил название на "Паритетбанк".

По данным Нацбанка страны, он занимает 15-е место по величине среди остальных белорусских банков, имеет 25 отделений в стране.

В первом квартале активы "Паритетбанка" составляли более 350 миллионов рублей, обязательства оценивались в более чем 250 миллионов рублей. Собственный капитал банка составляет порядка 100 миллионов рублей.

Основным собственником "Паритетбанка" является государство, которому принадлежит 99,83% акций, остальные 0,17% акций принадлежат миноритарным акционерам.

Прокопеня рассчитывал на приобретение как государственного, так и миноритарного пакета, причем собирается выкупить акции у миноритариев по цене в два раза больше рыночной.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент подписал указ, которым компании бизнесмена дается разрешение на покупку принадлежащего государству пакета акций банка.

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