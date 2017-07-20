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Доллар и российский рубль подешевели к выходным
21.07.2017 16:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июл — Sputnik. Стоимость доллара и российского рубля снизилась к выходным 22-23 июля, свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи.
Нацбанк установил официальные курсы валют на выходные:
Таким образом, доллар и российский рубль в пятницу несколько подешевели. Евро, наоборот, подорожал почти на полторы копейки. В целом, к корзине валют белорусский рубль 21 июля стал дороже.
Установленные в пятницу курсы валют будут действовать на протяжении всех выходных.
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Стоимость евро - наоборот, выросла практически на полторы копейки.
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