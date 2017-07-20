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Доллар и российский рубль подешевели к выходным

21.07.2017 16:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июл — Sputnik. Стоимость доллара и российского рубля снизилась к выходным 22-23 июля, свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи.

Нацбанк установил официальные курсы валют на выходные:

  • Доллар США — 1,9351
  • Евро — 2,2534
  • 100 российских рублей — 3,2849

Таким образом, доллар и российский рубль в пятницу несколько подешевели. Евро, наоборот, подорожал почти на полторы копейки. В целом, к корзине валют белорусский рубль 21 июля стал дороже.

Установленные в пятницу курсы валют будут действовать на протяжении всех выходных.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Стоимость евро - наоборот, выросла практически на полторы копейки.

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