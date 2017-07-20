Доллар и российский рубль подешевели к выходным

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Стоимость доллара и российского рубля снизилась к выходным 22-23 июля, свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи.

Нацбанк установил официальные курсы валют на выходные:

Доллар США — 1,9351

Евро — 2,2534

100 российских рублей — 3,2849

Таким образом, доллар и российский рубль в пятницу несколько подешевели. Евро, наоборот, подорожал почти на полторы копейки. В целом, к корзине валют белорусский рубль 21 июля стал дороже.

Установленные в пятницу курсы валют будут действовать на протяжении всех выходных.