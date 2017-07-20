Стали известны условия покупки Паритетбанка

Сегодня стало известно об условиях продажи 99,83% акций Паритетбанка известному IT-бизнесмену Виктору Прокопене. Информация появилась в опубликованном сегодня указе президента Республики Беларусь от 18 июля 2017 г. № 254.

Пакет акций, находящийся в собственности Республики Беларусь, будет продан Прокопене за 50 миллионов долларов США.

Напомним, что о намерении Прокопени приобрести акции Паритетбанка стало известно 30 июня. Тогда же стало известно, что Виктор Прокопеня также подал заявку в Нацбанк Украины для получения разрешения на приобретение Сбербанка Украины, седьмого по величине банка страны.

Паритетбанк — 15-й банк Беларуси по активам, основан 15 мая 1991 года. Банк имеет около 25 отделений по стране. По итогам первого квартала 2017 года активы банка составляли более 350 млн рублей, обязательства — более 250 млн рублей, собственный капитал банка составляет почти 100 млн рублей.

Эксперты комментировали возможную цену покупки банковского актива Прокопеней. В частности, Роман Осипов, директор инвестиционной компании, подтвердил, что 50 млн долларов справедливая цена за Паритетбанк:

— Международный опыт подобных сделок в банковском секторе свидетельствует о том, что цена обычно устанавливается как коэффициент к чистым активам (собственному капиталу) банка. Если мы посмотрим на данный коэффициент по банкам Европы, международная база данных S&P Capital IQ дает коэффициент 0,9 к чистым активам как цену покупки 100% банка. Учитывая, что собственный капитал Паритетбанка составляет на данный момент около 100 млн белорусских рублей, вероятная цена могла бы колебаться вокруг 45−50 млн долларов за 100% акций. В любом случае, судя по финансово-экономическим показателям банка, рассчитывать на сумму свыше 50 млн долларов в данный момент было бы проблематично.

Эта сделка полностью соответствует намеченной государством линии по диверсификации капитала в банковской системе. Так стратегия развития финансового рынка до 2020 года, разработанная Нацбанком, предполагает снижение доли государства в банковской системе. Причиной этому является дисбаланс капитала: в последние годы государство контролирует около двух третьих банковских активов. Остальная же часть практически полностью приходится на средства нерезидентов, львиную долю которых составляет российский бизнес. В настоящее время государство ведет переговоры, о продаже полностью или в части, всех банков, находящихся в государственной собственности, в том числе и миноритарного пакета акций Беларусбанка.

Справка

Последней продажей государственного банка в Беларуси является продажа 93,27% акций "БПС-Банка" российскому Сбербанку в 2009 году (сейчас - “БПС-Сбербанк”). Белорусский банк был продан российскому капиталу за 280,8 млн долларов США.