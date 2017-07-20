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Стали известны условия покупки Паритетбанка
21.07.2017 16:20 — Новости Экономики | БДГ
Сегодня стало известно об условиях продажи 99,83% акций Паритетбанка известному IT-бизнесмену Виктору Прокопене. Информация появилась в опубликованном сегодня указе президента Республики Беларусь от 18 июля 2017 г. № 254.
Пакет акций, находящийся в собственности Республики Беларусь, будет продан Прокопене за 50 миллионов долларов США.
Напомним, что о намерении Прокопени
Паритетбанк — 15-й банк Беларуси по активам, основан 15 мая 1991 года. Банк имеет около 25 отделений по стране. По итогам первого квартала 2017 года активы банка составляли более 350 млн рублей, обязательства — более 250 млн рублей, собственный капитал банка составляет почти 100 млн рублей.
Эксперты комментировали возможную цену покупки банковского актива Прокопеней. В частности, Роман Осипов, директор инвестиционной компании, подтвердил, что 50 млн долларов справедливая цена за Паритетбанк:
— Международный опыт подобных сделок в банковском секторе свидетельствует о том, что цена обычно устанавливается как коэффициент к чистым активам (собственному капиталу) банка. Если мы посмотрим на данный коэффициент по банкам Европы, международная база данных S&P Capital IQ дает коэффициент 0,9 к чистым активам как цену покупки 100% банка. Учитывая, что собственный капитал Паритетбанка составляет на данный момент около 100 млн белорусских рублей, вероятная цена могла бы колебаться вокруг 45−50 млн долларов за 100% акций. В любом случае, судя по финансово-экономическим показателям банка, рассчитывать на сумму свыше 50 млн долларов в данный момент было бы проблематично.
Эта сделка полностью соответствует намеченной государством линии по диверсификации капитала в банковской системе. Так
Справка
Последней продажей государственного банка в Беларуси является продажа 93,27% акций "БПС-Банка" российскому Сбербанку в 2009 году (сейчас - “БПС-Сбербанк”). Белорусский банк был продан российскому капиталу за 280,8 млн долларов США.
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Сегодня стало известно об условиях продажи 99,83% акций Паритетбанка известному IT-бизнесмену Виктору Прокопене. Информация появилась в опубликованном сегодня указе...
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