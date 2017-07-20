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МВФ прекратил переговоры с Беларусью

21.07.2017 16:15 — Новости Экономики | БДГ  
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Международный валютный фонд приостановил переговоры с белорусской стороной о новом кредите. Причина - в нежелании белорусских властей проводить реформы в секторе ЖКХ и госпредприятий.

Как заявил 20 июля на брифинге в Вашингтоне официальный представитель фонда Вильям Мюррей, миссия валютного фонда находилась в Минске в июне этого года и следующий раз планирует посетить Беларусь осенью для оценки макроэкономической ситуации в стране. Однако переговоры о предоставлении нового кредита нашей стране было решено временно прекратить.

«Дискуссии по кредитной программе для Беларуси пока остановлены в ожидании четкой поддержки необходимых изменений на высоком уровне, которые касаются коммунального хозяйства и сектора государственных предприятий», — сказал Мюррей.

Отметим, что эксперты подвергали сомнению выделение Фондом Беларуси нового кредита еще в конце прошлого года. Как рассказал тогда в интервью БДГ Вадим Иосуб, взаимодействие МВФ и Беларуси ушло от чисто экономических вопросов в сторону политэкономических, если не сказать – политических. Так, МВФ рекомендовал белорусским властям подготовить комплексный закон о госпредприятиях, в котором будут прописаны единые принципы управления всем сектором. Реформировать систему управления сектором госпредприятий МВФ рекомендует в кратчайшие сроки - уже в 2017 году.

Александр Лукашенко 16 марта провел встречу с главой миссии Международного валютного фонда Питером Долманом. Тогда белорусский президент дал понять, что имеет к МВФ важные вопросы. В итоге переговоры так и не принесли плодов: новый кредит от фонда наша страна так и не получила. Зато деньги снова поплыли из России. Стоит отметить, что эксперты уверены: выдавать Беларуси деньги просто так - уже не бесполезно, а даже опасно. В частности, бывший глава Нацбанка Станислав Богданкевич считает, что Беларуси нельзя давать кредиты на поддержание статус-кво экономики.

"Если Россия даст деньги на поддержание статус-кво, то мы можем и не идти на реформы: мы будем плохо дышать, но статус-кво не ведет к революции - голода в стране нет", - отметил экспрет в интервью БДГ.

 
Теги: Минск
 
 
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Международный валютный фонд приостановил переговоры с белорусской стороной о новом кредите. Причина - в нежелании белорусских властей проводить реформы в секторе...

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