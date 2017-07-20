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МВФ прекратил переговоры с Беларусью
21.07.2017 16:15 — Новости Экономики | БДГ
Международный валютный фонд приостановил переговоры с белорусской стороной о новом кредите. Причина - в нежелании белорусских властей проводить реформы в секторе ЖКХ и госпредприятий.
Как заявил 20 июля на брифинге в Вашингтоне официальный представитель фонда Вильям Мюррей, миссия валютного фонда находилась в Минске в июне этого года и следующий раз планирует посетить Беларусь осенью для оценки макроэкономической ситуации в стране. Однако переговоры о предоставлении нового кредита нашей стране было решено временно прекратить.
«Дискуссии по кредитной программе для Беларуси пока остановлены в ожидании четкой поддержки необходимых изменений на высоком уровне, которые касаются коммунального хозяйства и сектора государственных предприятий», — сказал Мюррей.
Отметим, что эксперты подвергали сомнению выделение Фондом Беларуси нового кредита
Александр Лукашенко 16 марта
"Если Россия даст деньги на поддержание статус-кво, то мы можем и не идти на реформы: мы будем плохо дышать, но статус-кво не ведет к революции - голода в стране нет", - отметил экспрет
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Международный валютный фонд приостановил переговоры с белорусской стороной о новом кредите. Причина - в нежелании белорусских властей проводить реформы в секторе...
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