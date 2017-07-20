ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко анонсировал совместные с Украиной гуманитарные конвои на Донбасс

21.07.2017 16:43 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент Украины Петр Порошенко принял предложение Александра Лукашенко об отправке совместных гуманитарных конвоев на Донбасс без посредников «по наикратчайшему пути». Об этом белорусский президент заявил по итогам встречи с Порошенко.


Фото пресс-службы президента Украины

Лукашенко отметил, что президенты немало времени обсуждали ситуацию в Донецкой и Луганской областях Украины.

— Прежде всего, я Петру Алексеевичу об этом сказал и попросил его, мы поставляем гуманитарную помощь в эти области. Мы хотели бы работать там без посредников и по наикратчайшему пути. И просил, что если будет интерес какой-то и у нас совпадут эти гуманитарные конвои, чтобы мы это сделали вместе. Люди-то ведь наши, делить нам нечего. Я благодарен президенту и его коллегам, которые согласились на этот шаг. Мы в состоянии своим людям (я не считаю их чужими) помогать, кто попал в беду"

Президент Беларуси добавил, что его позиция в отношении конфликта в Украине не изменилась.

— Я никогда не ставил перед собой цель бежать впереди паровоза. Я делал, делаю и буду делать только то, о чем меня попросят два президента, — заявил Лукашенко, имея в виду глав России и Украины. — Все, что поручат мне два президента, больше чем кто-либо вовлеченные в этот конфликт, мы, белорусы, будем делать. Мы не претендуем ни на какие лавры. Какие могут быть лавры, когда гибнут люди?! Вы — украинцы, должны знать, что у вас есть близкие и родные люди, которые живут чуть севернее, но ничем не отличающиеся от вас. И если вам трудно, в чем только сможем, мы всегда поможем.

В свою очередь, Порошенко назвал Лукашенко «добрым другом, который всегда готов нас поддержать». По словам президента Украины, он в очередной раз получил заверения, что территория «дружественной Беларуси никогда будет использована для агрессии против Украины».

Порошенко добавил, что они с Лукашенко договорились обеспечить на условиях взаимности пребывание украинцев в Беларуси без регистрации на тот же срок, что и белорусы могут находиться в Украине.

— Это земля дружбы. Белорусам в Украине и украинцам в Беларуси должно быть комфортно.

Совместной демаркационной комиссии поручили завершить процесс договорно-правового оформления границы Беларуси и Украины, отметил Порошенко. В ближайшее время поставлена задача выйти на 5 млрд долларов товарооборота.

Стороны договорились создавать совместные предприятия для производства всех возможных товаров для экспорта в третьи страны.

Беларусь и Украина также подписали программу сотрудничества между в сфере культуры на 2017−2021, в сфере межнациональных отношений, соглашение о научном сотрудничестве между Национальными академиями наук.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Порошенко принял предложение об отправке совместных гуманитарных конвоев на Донбасс без посредников "по наикратчайшему пути", заявил Александр Лукашенко.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Стали известны условия покупки Паритетбанка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика