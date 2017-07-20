Лукашенко анонсировал совместные с Украиной гуманитарные конвои на Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко принял предложение Александра Лукашенко об отправке совместных гуманитарных конвоев на Донбасс без посредников «по наикратчайшему пути». Об этом белорусский президент заявил по итогам встречи с Порошенко.



Фото пресс-службы президента Украины

Лукашенко отметил, что президенты немало времени обсуждали ситуацию в Донецкой и Луганской областях Украины.

— Прежде всего, я Петру Алексеевичу об этом сказал и попросил его, мы поставляем гуманитарную помощь в эти области. Мы хотели бы работать там без посредников и по наикратчайшему пути. И просил, что если будет интерес какой-то и у нас совпадут эти гуманитарные конвои, чтобы мы это сделали вместе. Люди-то ведь наши, делить нам нечего. Я благодарен президенту и его коллегам, которые согласились на этот шаг. Мы в состоянии своим людям (я не считаю их чужими) помогать, кто попал в беду"

Президент Беларуси добавил, что его позиция в отношении конфликта в Украине не изменилась.

— Я никогда не ставил перед собой цель бежать впереди паровоза. Я делал, делаю и буду делать только то, о чем меня попросят два президента, — заявил Лукашенко, имея в виду глав России и Украины. — Все, что поручат мне два президента, больше чем кто-либо вовлеченные в этот конфликт, мы, белорусы, будем делать. Мы не претендуем ни на какие лавры. Какие могут быть лавры, когда гибнут люди?! Вы — украинцы, должны знать, что у вас есть близкие и родные люди, которые живут чуть севернее, но ничем не отличающиеся от вас. И если вам трудно, в чем только сможем, мы всегда поможем.

В свою очередь, Порошенко назвал Лукашенко «добрым другом, который всегда готов нас поддержать». По словам президента Украины, он в очередной раз получил заверения, что территория «дружественной Беларуси никогда будет использована для агрессии против Украины».

Порошенко добавил, что они с Лукашенко договорились обеспечить на условиях взаимности пребывание украинцев в Беларуси без регистрации на тот же срок, что и белорусы могут находиться в Украине.

— Это земля дружбы. Белорусам в Украине и украинцам в Беларуси должно быть комфортно.

Совместной демаркационной комиссии поручили завершить процесс договорно-правового оформления границы Беларуси и Украины, отметил Порошенко. В ближайшее время поставлена задача выйти на 5 млрд долларов товарооборота.

Стороны договорились создавать совместные предприятия для производства всех возможных товаров для экспорта в третьи страны.

Беларусь и Украина также подписали программу сотрудничества между в сфере культуры на 2017−2021, в сфере межнациональных отношений, соглашение о научном сотрудничестве между Национальными академиями наук.