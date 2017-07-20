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Киев и Минск обсуждают альтернативный путь поставок нефти для белорусских НПЗ
21.07.2017 16:56 — Новости Экономики | Tut.by
Киев и Минск обсуждают возможность организации поставок нефти для белорусских НПЗ по украинской территории,
«Договорились рассмотреть возможность расширения поставок энергоресурсов, в частности нефти, с использованием уникального транзитного потенциала Украины», — сказал Порошенко.
Традиционно именно через Украину Беларусь
При этом Украина заинтересована в долгосрочных поставках. Как сообщал TUT.BY со ссылкой на источники, Киев заинтересован в том, чтобы законтрактовать поставку не меньше 1 млн тонн нефти в год.
Как ранее сообщалось, в апреле Россия
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"Договорились рассмотреть возможность расширения поставок энергоресурсов, в частности нефти, с использованием уникального транзитного потенциала Украины", -...
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