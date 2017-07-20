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Киев и Минск обсуждают альтернативный путь поставок нефти для белорусских НПЗ

21.07.2017 16:56 — Новости Экономики | Tut.by  
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Киев и Минск обсуждают возможность организации поставок нефти для белорусских НПЗ по украинской территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на президента Украины Петра Порошенко по итогам переговоров с Александром Лукашенко.


Фото: Reuters

«Договорились рассмотреть возможность расширения поставок энергоресурсов, в частности нефти, с использованием уникального транзитного потенциала Украины», — сказал Порошенко.

Традиционно именно через Украину Беларусь пыталась организовывать альтернативные российским поставки в случаях обострения отношений с Москвой и сокращения поставок нефти. В Одесский порт прибывали танкеры с иранской нефтью для Беларуси, стороны активно обсуждали возможность возобновления трубопроводных поставок нефти из Одессы в Беларусь. В частности, Беларусь в 2016 году импортировала в общей сложности 560 тысяч тонн азербайджанской нефти сортов Azeri Light и CPC Blend. Но эти поставки остановились в январе этого года, а затем и российский импорт возобновился в полном объеме.

При этом Украина заинтересована в долгосрочных поставках. Как сообщал TUT.BY со ссылкой на источники, Киев заинтересован в том, чтобы законтрактовать поставку не меньше 1 млн тонн нефти в год.

Как ранее сообщалось, в апреле Россия возобновила поставки нефти в Беларусь в тех объемах, которые утверждены действующим соглашением, то есть 24 млн тонн в год. Такие объемы поставляться будут с нынешнего года и до 2024 года включительно. При этом до 2018 года включительно из 24 млн только 18 млн будет отправляться на переработку НПЗ, что в Беларуси называют выгодным.

 
Теги: Минск
 
 
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