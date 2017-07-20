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Милиция в Гомеле приковала журналиста наручниками к дереву

21.07.2017 17:24 — Новости Экономики | Tut.by  
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Гомельского журналиста-фрилансера Константина Жуковского, при задержании в Гомеле милиционеры приковали наручниками к дереву. Об этом сообщает БелаПАН. Жуковский известен как один из рекордсменов по количеству штрафов за работу на «Белсат» без аккредитации.


Фото с сайта naviny.by

Журналист находился в суде Советского района Гомеля, где снимал сюжет о процессе над блогером Максимом Филиповичем. После окончания заседания Жуковский с товарищами отъехал 200−300 метров от здания суда и был остановлен сотрудниками ГАИ, которые предложили ему проехать в Госавтоинспекцию для разбирательства.

По сообщению БелаПАН, Жуковский попросил предъявить основания для проезда в ГАИ, началась словесная перепалка, в это время подъехал второй экипаж ГАИ, на Жуковского набросились сотрудники Госавтоинспекции и приковали его наручниками к рядом стоящему дереву.


Фото с сайта naviny.by

Также сотрудники милиции с применением силы забрали видеокамеру у коллеги Жуковского фрилансера Андрея Толчина.

«Затем заломили Жуковскому руки и затащили его в служебный автомобиль. При этом журналист кричал от боли. На месте происшествия было много свидетелей, которые возмущались действиями сотрудников правоохранительных органов», — сообщает БелаПАН.


Фото с сайта naviny.by

Константина Жуковского и его коллегу Ларису Щирякову десятки раз штрафовали за «незаконное изготовление продукции СМИ», а именно — на работу на польский телеканал «Белсат» без аккредитации. На одном из процессов Жуковский в знак протеста зашил себе рот, чтобы привлечь внимание к давлению на независимых журналистов.

 
Теги: Гомель
 
 
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Жуковский известен как один из рекордсменов по количеству штрафов за работу на "Белсат" без аккредитации.

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