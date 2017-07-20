|
Милиция в Гомеле приковала журналиста наручниками к дереву
21.07.2017 17:24 — Новости Экономики | Tut.by
Гомельского журналиста-фрилансера Константина Жуковского, при задержании в Гомеле милиционеры приковали наручниками к дереву. Об этом сообщает
Журналист находился в суде Советского района Гомеля, где снимал сюжет
По сообщению БелаПАН, Жуковский попросил предъявить основания для проезда в ГАИ, началась словесная перепалка, в это время подъехал второй экипаж ГАИ, на Жуковского набросились сотрудники Госавтоинспекции и приковали его наручниками к рядом стоящему дереву.
Также сотрудники милиции с применением силы забрали видеокамеру у коллеги Жуковского фрилансера Андрея Толчина.
«Затем заломили Жуковскому руки и затащили его в служебный автомобиль. При этом журналист кричал от боли. На месте происшествия было много свидетелей, которые возмущались действиями сотрудников правоохранительных органов», — сообщает БелаПАН.
Константина Жуковского и его коллегу Ларису Щирякову десятки раз штрафовали за «незаконное изготовление продукции СМИ», а именно — на работу на польский телеканал «Белсат» без аккредитации. На одном из процессов Жуковский в знак протеста
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жуковский известен как один из рекордсменов по количеству штрафов за работу на "Белсат" без аккредитации.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии