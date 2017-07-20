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Белорусский парламент недоволен сносом памятников Красной Армии в Польше
21.07.2017 17:41 — Новости Экономики | Tut.by
Комиссия по международным делам Палаты представителей выступила против «осквернения памяти советских солдат и офицеров, воинов государств антигитлеровской коалиции».
Депутаты отметили, что, как и весь народ, они «свято чтят память наших соотечественников, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, защищая свою Родину и мир от фашизма».
— К сожалению, в последнее время мы все чаще становимся свидетелями осквернения памяти советских солдат и офицеров, воинов государств антигитлеровской коалиции, которые ценой собственной жизни принесли освобождение народам Европы от «коричневой чумы» и сыграли решающую роль в Победе над фашизмом. Уничтожаются и оскверняются памятники и мемориалы, места захоронения воинов, освобождавших Европу от нацистской оккупации. Предпринимаются целенаправленные попытки по переписыванию истории, героизации нацизма, искажению и пересмотру итогов Второй мировой войны.
В парламенте решительно осудили подобные действия и заявили, что «любые попытки прославления и возрождения фашизма должны быть пресечены».
Депутаты также призвали все страны свято чтить память о погибших в борьбе с фашизмом и поддерживать в надлежащем состоянии воинские захоронения, мемориалы в память о героях и страшных событиях Второй мировой войны.
Кроме того, в парламенте призвали коллег и Европы объединить усилия по противодействую «попыткам возрождения фашизма в любых его проявлениях, противостоять осквернению памяти солдат и офицеров, партизан, бойцов Сопротивления, жертв Холокоста, миллионов людей, отдавших свои жизни за освобождение Европы от фашизма».
Зампред Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич
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Комиссия по международным делам Палаты представителей выступила против "осквернения памяти советских солдат и офицеров, воинов государств антигитлеровской...
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