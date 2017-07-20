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Мясникович отметил результативность модернизации Барановичского ПХО
21.07.2017 18:23 — Новости Экономики | Tut.by
Проект модернизации ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение» дает хорошие результаты. Об этом 20 июля заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович во время посещения предприятия,
«Проект модернизации объединения достаточно эффективный, результаты хорошие. В прошлом году темп роста по объемам производства и продаж был около 125%, экспорт вырос более чем на 30%. За первое полугодие 2017-го объемы приросли еще на 30%, экспорт — в 1,6 раза к такому же периоду 2016 года. Это говорит о том, что продукция востребована как на внутреннем, так и на внешних рынках. В основном за счет новой продукции — это сатины, жаккардовые ткани, много производится смесовых тканей», — отметил Михаил Мясникович. Перед БПХО стоит задание выйти на производство костюмных и сорочечных тканей.
Председатель Совета Республики провел совещание, на котором рассматривались вопросы финансового состояния Барановичского хлопчатобумажного объединения в 2018 и 2019 годах. За эти два года БПХО предстоит рассчитаться с выделенными под модернизацию кредитами.
«Это основные пиковые выплаты. Всего на модернизацию БПХО было вложено около 20 млн евро по указу, еще около 10 млн евро предприятие привлекло самостоятельно. Сегодня вместе с руководством концерна „Беллегпром“ и основными банками-кредиторами рассматриваем вопрос, чтобы предприятие могло хорошо работать за счет сбалансированных финансовых потоков и своевременно рассчитаться, реструктуризировав кредиты. Скорее всего, будем просить президента помочь пройти эти сложные два года, на которые приходится основной пик выплат», — сказал Михаил Мясникович.
БПХО вышло на устойчивый экономический уровень. В частности, около трети продукции объемов 2018 года уже законтрактованы. Останавливаться на достигнутом на предприятии не собираются. В планах — наращивание объемов швейного производства. В настоящее время его доля составляет 35%. «Здесь должна быть помощь и со стороны местных властей, потому что обеспеченность швеями недостаточная. В Барановичах есть свой колледж, нужно готовить швей и технологов по швейному производству, чтобы увеличить эти объемы», — резюмировал председатель Совета Республики.
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Проект модернизации ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение" дает хорошие результаты, отметил Мясникович.
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