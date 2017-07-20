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Мясникович отметил результативность модернизации Барановичского ПХО

21.07.2017 18:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Проект модернизации ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение» дает хорошие результаты. Об этом 20 июля заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович во время посещения предприятия, передает БЕЛТА.


Фото: Екатерина Гараева

«Проект модернизации объединения достаточно эффективный, результаты хорошие. В прошлом году темп роста по объемам производства и продаж был около 125%, экспорт вырос более чем на 30%. За первое полугодие 2017-го объемы приросли еще на 30%, экспорт — в 1,6 раза к такому же периоду 2016 года. Это говорит о том, что продукция востребована как на внутреннем, так и на внешних рынках. В основном за счет новой продукции — это сатины, жаккардовые ткани, много производится смесовых тканей», — отметил Михаил Мясникович. Перед БПХО стоит задание выйти на производство костюмных и сорочечных тканей.

Председатель Совета Республики провел совещание, на котором рассматривались вопросы финансового состояния Барановичского хлопчатобумажного объединения в 2018 и 2019 годах. За эти два года БПХО предстоит рассчитаться с выделенными под модернизацию кредитами.


«Это основные пиковые выплаты. Всего на модернизацию БПХО было вложено около 20 млн евро по указу, еще около 10 млн евро предприятие привлекло самостоятельно. Сегодня вместе с руководством концерна „Беллегпром“ и основными банками-кредиторами рассматриваем вопрос, чтобы предприятие могло хорошо работать за счет сбалансированных финансовых потоков и своевременно рассчитаться, реструктуризировав кредиты. Скорее всего, будем просить президента помочь пройти эти сложные два года, на которые приходится основной пик выплат», — сказал Михаил Мясникович.


БПХО вышло на устойчивый экономический уровень. В частности, около трети продукции объемов 2018 года уже законтрактованы. Останавливаться на достигнутом на предприятии не собираются. В планах — наращивание объемов швейного производства. В настоящее время его доля составляет 35%. «Здесь должна быть помощь и со стороны местных властей, потому что обеспеченность швеями недостаточная. В Барановичах есть свой колледж, нужно готовить швей и технологов по швейному производству, чтобы увеличить эти объемы», — резюмировал председатель Совета Республики.

 
 
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Проект модернизации ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение" дает хорошие результаты, отметил Мясникович.

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