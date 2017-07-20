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В Совете Европы прокомментировали вынесение новых смертных приговоров в Беларуси

21.07.2017 18:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьорн Ягланд высказал обеспокоенность двумя смертными приговорами, вынесенными Могилевским областным судом 21 июля, сообщили в пресс-службе генсека.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

«Я вновь выражаю наше разочарование и печаль по поводу того, что Беларусь продолжает применять эту бесчеловечную и несправедливую меру, полностью противоречащую европейским ценностям", - заявил генеральный секретарь.

По его словам, смертная казнь остается основным препятствием для присоединения к Совету Европы.

"Я призываю власти Беларуси срочно установить мораторий на применение высшей меры наказания в качестве первого шага к ее полному запрету и смягчить уже существующие приговоры", - отметил он.

21 июля суд Могилевской области вынес приговор «черным риелторам», которые, по версии следствия, убили шесть человек, чтобы заполучить и перепродать их квартиры. Двое из четырех, Игорь Гершанков и Семен Бережной, приговорены к смертной казни.

 
 
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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьорн Ягланд высказал обеспокоенность двумя смертными приговорами, вынесенными Могилевским областным судом 21 июля.

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