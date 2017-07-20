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Опять антибиотики: продукты двух предприятий запретили поставлять в РФ
21.07.2017 19:30 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июл – Sputnik. Россельхознадзор ввел ограничения на поставку в РФ продуктов питания с двух белорусских предприятий, еще в отношении шести производителей введен режим усиленного лабораторного контроля, сообщило российское ведомство в пятницу.
© Sputnik Александр Кондратюк
Ограничительные меры были применены из-за несоответствия продукции нормам РФ и ЕАЭС.
"В целях недопущения попадания такой продукции на территорию страны Россельхознадзор вынужден ввести с 25 июля временные ограничения на поставку продукции", – говорится в сообщении.
Так, под запрет попали продукты РУП "Белоруснефть-Особино" и Воложинского филиала ОАО "Молодечненский молочный комбинат" Воложинский филиал – в обоих случаях были выявлены в мясе птицы и сухом обезжиренном молоке остатки антибиотиков.
Режим усиленного лабораторного контроля ввели в отношении:
В Россельхознадзоре также констатировали, что в масле ОАО "Бабушкина крынка" было выявлено несоответствия по массовой доле белка, а в сыре ОАО "Дятловский сыродельный завод" – массовой доли жира.
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Россельхознадзор в мясе птицы и сухом обезжиренном молоке остатки антибиотиков.
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