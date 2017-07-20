Опять антибиотики: продукты двух предприятий запретили поставлять в РФ

МИНСК, 21 июл – Sputnik. Россельхознадзор ввел ограничения на поставку в РФ продуктов питания с двух белорусских предприятий, еще в отношении шести производителей введен режим усиленного лабораторного контроля, сообщило российское ведомство в пятницу.



© Sputnik Александр Кондратюк Беларусь не пустит к себе свинину из России и Украины из-за АЧС

Ограничительные меры были применены из-за несоответствия продукции нормам РФ и ЕАЭС.

"В целях недопущения попадания такой продукции на территорию страны Россельхознадзор вынужден ввести с 25 июля временные ограничения на поставку продукции", – говорится в сообщении.

Так, под запрет попали продукты РУП "Белоруснефть-Особино" и Воложинского филиала ОАО "Молодечненский молочный комбинат" Воложинский филиал – в обоих случаях были выявлены в мясе птицы и сухом обезжиренном молоке остатки антибиотиков.

Режим усиленного лабораторного контроля ввели в отношении:

ОАО "Гродненский мясокомбинат"

КФХ "ДАК"

КСУП "Племптицезавод "Белорусский"

Березинский филиал ОАО "Здравушка-милк"

ОАО "Калинковичский мясокомбинат"

СООО "Квинфуд"

В Россельхознадзоре также констатировали, что в масле ОАО "Бабушкина крынка" было выявлено несоответствия по массовой доле белка, а в сыре ОАО "Дятловский сыродельный завод" – массовой доли жира.