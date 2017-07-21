Россельхознадзор ввел новые запреты для белорусских предприятий

С 25 июня на территорию России запрещен ввоз продукции с двух белорусских предприятий, продукция еще шести взята под особый, усиленный, контроль.

Как сообщает пресс-служба российского надзорного ведомства, запрет на поставки вводится в отношении РУП «Белоруснефть-Особино» и ОАО «Молодечненский молочный комбинат» Воложинский филиал. В первом случае в куриной продукции были обнаружены остатки энрофлоксацина, во втором - остатки линкомицина в сухом обезжиренном молоке.

Кроме того, по информации Россельхознадзора, в связи с нарушением норм и требований Российской Федерации и Евразийского экономического союза, вводится усиленный контроль за продукцией ОАО «Гродненский мясокомбинат», КФХ «ДАК», КСУП «Племптицезавод «Белорусский»», ОАО «Здравушка-милк» Березинский филиал, ОАО «Калинковичский мясокомбинат», СООО «Квинфуд».

Отдельно сообщается о выявлении в продукции ОАО «Бабушкина крынка» (сливочное масло) несоответствия по массовой доле белка, а в сыре ОАО «Дятловский сыродельный завод» - несоответствий массовой доли жира.

Есть у Россельхознадзора претензии к ОАО «Агрокомбинат Скидельский» филиал «Скидельская птицефабрика» и ОАО «Александрийское», в мясной продукции которых найдены остатки антибиотиков и бактерии.