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Россельхознадзор ввел новые запреты для белорусских предприятий

21.07.2017 21:50 — Новости Экономики | БДГ  
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С 25 июня на территорию России запрещен ввоз продукции с двух белорусских предприятий, продукция еще шести взята под особый, усиленный, контроль.

Как сообщает пресс-служба российского надзорного ведомства, запрет на поставки вводится в отношении РУП «Белоруснефть-Особино» и ОАО «Молодечненский молочный комбинат» Воложинский филиал. В первом случае в куриной продукции были обнаружены остатки энрофлоксацина, во втором - остатки линкомицина в сухом обезжиренном молоке.

Кроме того, по информации Россельхознадзора, в связи с нарушением норм и требований Российской Федерации и Евразийского экономического союза, вводится усиленный контроль за продукцией ОАО «Гродненский мясокомбинат», КФХ «ДАК», КСУП «Племптицезавод «Белорусский»», ОАО «Здравушка-милк» Березинский филиал, ОАО «Калинковичский мясокомбинат», СООО «Квинфуд».

Отдельно сообщается о выявлении в продукции ОАО «Бабушкина крынка» (сливочное масло) несоответствия по массовой доле белка, а в сыре ОАО «Дятловский сыродельный завод» - несоответствий массовой доли жира. 

Есть у Россельхознадзора претензии к ОАО «Агрокомбинат Скидельский» филиал «Скидельская птицефабрика» и ОАО «Александрийское», в мясной продукции которых найдены остатки антибиотиков и бактерии. 

Напомним, что 11 июля Россельхознадзор ограничил поставки продукции с трех белорусских предприятий, 11 компаний попали под усиленный лабораторный контроль. 19 июля Россельхознадзор сообщил о приостановке работы десяти белорусских предприятий при поставках мяса в Россию. В конце мая Россельхознадзор заявил о продолжающемся выявлении случаев поступления в Россию из Беларуси животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и РФ, которые приобрели систематический характер. Эксперты считают, что ситуация с поставками белорусских товаров в Россию дошла до абсурда.

 
 
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С 25 июня на территорию России запрещен ввоз продукции с двух белорусских предприятий, продукция еще шести взята под особый, усиленный, контроль.

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