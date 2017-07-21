|
Россельхознадзор ввел новые запреты для белорусских предприятий
21.07.2017 21:50 — Новости Экономики | БДГ
С 25 июня на территорию России запрещен ввоз продукции с двух белорусских предприятий, продукция еще шести взята под особый, усиленный, контроль.
Как
Кроме того, по информации Россельхознадзора, в связи с нарушением норм и требований Российской Федерации и Евразийского экономического союза, вводится усиленный контроль за продукцией ОАО «Гродненский мясокомбинат», КФХ «ДАК», КСУП «Племптицезавод «Белорусский»», ОАО «Здравушка-милк» Березинский филиал, ОАО «Калинковичский мясокомбинат», СООО «Квинфуд».
Отдельно сообщается о выявлении в продукции ОАО «Бабушкина крынка» (сливочное масло) несоответствия по массовой доле белка, а в сыре ОАО «Дятловский сыродельный завод» - несоответствий массовой доли жира.
Есть у Россельхознадзора претензии к ОАО «Агрокомбинат Скидельский» филиал «Скидельская птицефабрика» и ОАО «Александрийское», в мясной продукции которых найдены остатки антибиотиков и бактерии.
Напомним, что 11 июля Россельхознадзор
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 25 июня на территорию России запрещен ввоз продукции с двух белорусских предприятий, продукция еще шести взята под особый, усиленный, контроль.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии