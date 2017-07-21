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Мясникович отметил необходимость повышения эффективности работы в стройкомплексе области

22.07.2017 13:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Председатель Совета Республики Михаил Мясникович 21 июля на совещании в Брестском облисполкоме обратил внимание на необходимость повышения эффективности работы в строительном комплексе региона, передает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как отмечалось на совещании, в текущем году ситуация в строительной отрасли области стала улучшаться, наметилась тенденция экономического роста. Как сообщил заместитель председателя Брестского облисполкома Виктор Саковский, в январе-июне использовано 410,3 миллиона рублей инвестиций в основной капитал. Объем строительно-монтажных работ выполнен на сумму 533,9 миллиона рублей. Темп роста составил 101,9% к аналогичному периоду прошлого года. Также в первом полугодии вырос экспорт стройуслуг, который в целом по организациям Брестской области увеличился более чем на 60%.

«Достаточно неплохой экономический рост, но это на фоне низкой базы 2016 года, — заметил в свою очередь Михаил Мясникович. — Надо перезагрузить вопросы инвестиционной деятельности в строительстве. Нужны новые подходы, традиционные не решат возникших проблем».

Председатель Совета Республики обратил внимание на вопрос дебиторской и кредиторской задолженности. В частности, дебиторская задолженность строительных организаций Брестской области составляет около 150 миллионов рублей, что негативно сказывается на эффективности работы предприятий.

«Тянутся цепочки нерасчетов с другими субъектами хозяйствования, поставщиками строительных материалов, оборудования, техники. Такая неразбериха. Я попросил, чтобы облисполком создал соответствующую комиссию, которая могла бы сделать сверку расчетов и произвести возможные взаиморасчеты», — сказал Михаил Мясникович.

По мнению спикера, требует совершенствования и организационная структура управления строительным комплексом области. В частности, он предложил рассмотреть возможность передачи республиканских стройтрестов № 2 (Пинск), № 8 (Брест) и № 25 (Барановичи) в коммунальную собственность. При этом будут оптимизированы управленческие функции, сократятся издержки, что в итоге положительно скажется на снижении стоимости строительства.

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис подчеркнул, что строительные организации должны искать возможности для заработка, а не рассчитывать на государственные дотации.

«Нерешаемых проблем нет. Кто активно работает и ищет пути решения, тот их находит. Кроме существующих сложностей у нас достаточно резервов, которые надо использовать», — считает губернатор.

 
Теги: Брест
 
 
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В частности, дебиторская задолженность строительных организаций Брестской области составляет около 150 миллионов рублей.

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