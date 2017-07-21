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В МЧС рассказали подробности о доставке гуманитарных конвоев Беларуси и Украины на Донбасс
22.07.2017 14:37 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь и Украина договорились о передаче гуманитарной помощи без посредников, заявил 22 июля министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко, передает
«Договорились передавать помощь без посредников. Руководством Украины будут созданы все условия, чтобы мы беспрепятственно проходили границу. И будут открыты все коридоры для доставки непосредственно тем людям, кто нуждается в этой помощи», — рассказал министр.
Накануне президент Беларуси побывал в Украине. На встрече со своим коллегой Петром Порошенко Александр Лукашенко
«Мы хотели бы работать там без посредников и по наикратчайшему пути. И просил, что если будет интерес какой-то и у нас совпадут эти гуманитарные конвои, чтобы мы это сделали вместе. Люди-то ведь наши, делить нам нечего. Я благодарен президенту и его коллегам, которые согласились на этот шаг», — сказал глава белорусского государства.
Украинский президент принял предложение.
В этом году Беларусь уже доставляла на Донбасс гуманитарную помощь. Среди перечня материальных ценностей для оказания помощи — туалетное мыло, стиральный порошок, туалетная бумага, зубная паста, растительное масло, сахар, дрожжи — всего на сумму 117 866 рублей.
Груз в Украину доставили на транспорте белорусского МЧС и передали миссии Международного Красного Креста, представители которого обеспечили попадание гуманитарной помощи нуждающимся в ней.
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"Руководством Украины будут созданы все условия, чтобы мы беспрепятственно проходили границу. И будут открыты все коридоры для доставки непосредственно тем людям,...
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