В МЧС рассказали подробности о доставке гуманитарных конвоев Беларуси и Украины на Донбасс

Беларусь и Украина договорились о передаче гуманитарной помощи без посредников, заявил 22 июля министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко, передает БЕЛТА .

«Договорились передавать помощь без посредников. Руководством Украины будут созданы все условия, чтобы мы беспрепятственно проходили границу. И будут открыты все коридоры для доставки непосредственно тем людям, кто нуждается в этой помощи», — рассказал министр.

Накануне президент Беларуси побывал в Украине. На встрече со своим коллегой Петром Порошенко Александр Лукашенко предложил организовать совместную отправку гуманитарных конвоев на Донбасс без посредников «по наикратчайшему пути»

«Мы хотели бы работать там без посредников и по наикратчайшему пути. И просил, что если будет интерес какой-то и у нас совпадут эти гуманитарные конвои, чтобы мы это сделали вместе. Люди-то ведь наши, делить нам нечего. Я благодарен президенту и его коллегам, которые согласились на этот шаг», — сказал глава белорусского государства.

Украинский президент принял предложение.

В этом году Беларусь уже доставляла на Донбасс гуманитарную помощь. Среди перечня материальных ценностей для оказания помощи — туалетное мыло, стиральный порошок, туалетная бумага, зубная паста, растительное масло, сахар, дрожжи — всего на сумму 117 866 рублей.

Груз в Украину доставили на транспорте белорусского МЧС и передали миссии Международного Красного Креста, представители которого обеспечили попадание гуманитарной помощи нуждающимся в ней.