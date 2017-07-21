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Активистку Femen, которая оголила грудь перед Лукашенко, освободили под подписку о невыезде

22.07.2017 17:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Активистку движения Femen Анжелину Диаш, которая в пятницу, 21 июля, во время подписания межправительственных соглашений между Беларусью и Украиной оголила грудь перед президентами двух стран и прокричала «Жыве Беларусь!», выпустили из-под стражи под подписку о невыезде со сдачей загранпаспорта. Об этом у себя в Facebook сообщил адвокат девушки Ярослав Яценко.

Такое решение сегодня принял Печерский районный суд Киева.

(Будет дополнено).


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