Глава ГПС Украниы, который потерял сознание во время выступления Лукашенко в Киеве, - в реанимации

Глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко, который накануне упал в обморок во время выступления Александра Лукашенко в Киеве, до сих пор находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Об этом сегодня в эфире телеканала «112 Украина» рассказал его помощник Олег Слободян.



Фото с сайта inforesist.org

Когда Виктор Назаренко сможет вернуться на работу, пока неизвестно.

— Ночь он провел под наблюдением врачей, сейчас его состояние стабильное, все жизненные показатели в норме, надеемся, что он восстановится в ближайшее время и продолжит выполнять свои обязанности, — сказал Олег Слободян.

Среди вероятных причин плохого самочувствия чиновника — переутомление. По информации издания «Украинские новости», в течение нескольких дней у главы ГПС наблюдалось повышенное давление на грани гипертонического криза. Коллеги Виктора Назаренко рассказывали, что он уже три года не был в отпуске.

Напомним, Назаренко стало плохо в пятницу, 21 июля, во время совместного заявления президентов Беларуси и Украины по итогам двухдневных переговоров.

Сотрудники охраны на руках вынесли упавшего в обморок украинского чиновника. После того как его вынесли из зала, Лукашенко отметил: «Вот и насыщенные переговоры. Не надо перетруждать членов правительства».