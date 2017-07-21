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Глава ГПС Украниы, который потерял сознание во время выступления Лукашенко в Киеве, - в реанимации
22.07.2017 17:39 — Новости Экономики | Tut.by
Глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко, который накануне упал в обморок во время выступления Александра Лукашенко в Киеве, до сих пор находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Об этом сегодня в эфире
Когда Виктор Назаренко сможет вернуться на работу, пока неизвестно.
— Ночь он провел под наблюдением врачей, сейчас его состояние стабильное, все жизненные показатели в норме, надеемся, что он восстановится в ближайшее время и продолжит выполнять свои обязанности, — сказал Олег Слободян.
Среди вероятных причин плохого самочувствия чиновника — переутомление. По информации издания «Украинские новости», в течение нескольких дней у главы ГПС наблюдалось повышенное давление на грани гипертонического криза. Коллеги Виктора Назаренко рассказывали, что он уже три года не был в отпуске.
Напомним, Назаренко
Сотрудники охраны на руках вынесли упавшего в обморок украинского чиновника. После того как его вынесли из зала, Лукашенко отметил: «Вот и насыщенные переговоры. Не надо перетруждать членов правительства».
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Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
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