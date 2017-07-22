Производство вина во Франции сократится до рекордно низкого уровня

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Весенние холода и дожди привели к тому, что винопроизводство во Франции сократится до рекордно низкого уровня, свидетельствуют данные статистического бюро министерства сельского хозяйства страны Agreste.



© Фото: пресс-служба президента Молдовы Додону понравилось белорусское молоко – лучше вина

Урожай текущего года будет на 17% ниже, чем в 2016 году, и на 16% ниже, чем в среднем в последние пять лет. Как ожидается, объемы производства вина сократятся с 45 миллионов гектолитров в 2016 году по 38 миллионов гектолитров в 2017-м.

Согласно данным минсельхоза, это "рекордно низкий показатель" — даже ниже, чем в 1991 году, когда производство вина тоже очень сильно пострадало из-за холодов.

Непогода серьезнее повлияла на урожай Бордо, Шаранта, Эльзаса и Юра, из-за града потери ожидаются и в Бургундии, Лангедоке, на юго-востоке и юго-западе страны.