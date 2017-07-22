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Производство вина во Франции сократится до рекордно низкого уровня

23.07.2017 11:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 июл — Sputnik. Весенние холода и дожди привели к тому, что винопроизводство во Франции сократится до рекордно низкого уровня, свидетельствуют данные статистического бюро министерства сельского хозяйства страны Agreste.

Производство вина во Франции сократится до рекордно низкого уровня
© Фото: пресс-служба президента Молдовы
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Урожай текущего года будет на 17% ниже, чем в 2016 году, и на 16% ниже, чем в среднем в последние пять лет. Как ожидается, объемы производства вина сократятся с 45 миллионов гектолитров в 2016 году по 38 миллионов гектолитров в 2017-м.

Согласно данным минсельхоза, это "рекордно низкий показатель" — даже ниже, чем в 1991 году, когда производство вина тоже очень сильно пострадало из-за холодов.

Непогода серьезнее повлияла на урожай Бордо, Шаранта, Эльзаса и Юра, из-за града потери ожидаются и в Бургундии, Лангедоке, на юго-востоке и юго-западе страны.

 
Теги: Минск
 
 
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Урожай 2017 года будет на 17% хуже, чем в 2016-м, производство вина во Франции существенно сократится.

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