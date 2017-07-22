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Минфин вынес на обсуждение проект указа по вопросам страховой деятельности

23.07.2017 14:29 — Новости Экономики | БелТА  
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Минфин вынес на обсуждение проект указа по вопросам страховой деятельности

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов вынесло на общественное обсуждение проект указа "Об изменении указов Президента Республики Беларусь по вопросам страховой деятельности", сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Минфина.

Документ разработан в целях совершенствования государственного регулирования и дальнейшего развития страховой деятельности, а также принятия дополнительных мер по защите имущественных интересов граждан и организаций.

С текстом можно ознакомиться на сайте Минфина. Предложения предлагается предоставить не позднее 1 августа 2017 года в электронном виде на адрес insurance@minfin.gov.by.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов вынесло на общественное обсуждение проект указа "Об изменении указов Президента Республики Беларусь по вопросам...

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