Минфин вынес на обсуждение проект указа по вопросам страховой деятельности

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов вынесло на общественное обсуждение проект указа "Об изменении указов Президента Республики Беларусь по вопросам страховой деятельности", сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Минфина.

Документ разработан в целях совершенствования государственного регулирования и дальнейшего развития страховой деятельности, а также принятия дополнительных мер по защите имущественных интересов граждан и организаций.

С текстом можно ознакомиться на сайте Минфина. Предложения предлагается предоставить не позднее 1 августа 2017 года в электронном виде на адрес insurance@minfin.gov.by.-0-