26-летняя учительница английского языка с активной гражданской позицией, готовая обнажить… все пороки современной политики. А чтобы они стали заметнее, еще и свою грудь. Это краткий портрет активистки движения Femen Анжелины Диаш, которая разделась на глазах у президентов Александра Лукашенко и Петра Порошенко во время подписания межправительственных соглашений между двумя странами. В итоге ее нательное «Жыве Беларусь» запомнилось куда больше содержания официальных документов.



Скриншот из трансляции «Радыё Свабода»

Ночь после акции девушка провела в следственном изоляторе. Накануне суд на время следствия освободил ее из-под стражи под подписку о невыезде. Помимо этого, у нее забрали загранпаспорт.

В интервью TUT.BY девушка рассказала, зачем она устроила акцию и чем ей не нравится Лукашенко.

Продумывать акцию Анжелина вместе с подругами начала сразу после того, как стало известно, что Александр Лукашенко приедет с официальным визитом в Украину. Девушка говорит, то времени было мало, но его хватило, чтобы сделать журналистскую аккредитацию на мероприятие. Хотя к медиа девушка не имеет никакого отношения.

— Как мы попали на встречу, не могу рассказать, потому что это наш секретик, — говорит она.

Вообще по образованию Анжелина Диаш — педагог. В свободное время она подрабатывает моделью, а в основное — учит английскому воспитанников частного детского сада Киева. Во вторник ей как раз выходить на работу. Но что руководство думает по поводу ее откровенной акции, она пока не знает.

— Возможно, руководство садика решит, что я у них больше и не работаю. Пока неизвестно, что они по всему этому поводу думают.



Фото со страницы Анжелины Диаш в Facebook

При этом девушка уверена, что Александру Лукашенко ее акция была неприятна. Улыбку, с которой белорусский лидер воспринял ее откровенный перформанс, Анжелина считает не больше, чем защитной реакцией.

— Ну, а что они могли еще сделать в тот момент? Внешне они, конечно, улыбались. Но, думаю, что тому же Лукашенко не было супер приятно от того, что происходит. Он понимал, что к чему и, на самом деле, ему было не очень весело.

— А что вы хотели донести и Александру Лукашенко, и Петру Порошенко вашей акцией?

— Для меня ваш президент является диктатором на своей территории. Но когда Порошенко принимает его у себя, то он легитимизирует это. Но этого нельзя допустить в стране, где сегодня люди умирают за демократию, стране, которая идет в Европу. Надеюсь, Лукашенко понял, что многие люди в Украине против него. Нельзя оставаться диктатором и быть при этом «шановним гостем» в Украине.

— А, может, Александр Лукашенко — это не худший вариант для Украины: Крым не признал, по Донбассу резких высказываний не делал, Януковича осудил?

— Конечно, я не могу сказать, что своим поступком я высказала позицию всего украинского народа. Но я бы хотела так думать. Важно, чтобы народ понимал, что не может быть диктатуры в XXI веке. Я не знаю, ребята, как вы там еще живы в своем Советском Союзе… Поэтому у меня и было написано на теле «Жыве Беларусь». Мне важно, чтобы Беларусь жила, а не существовала в рамках жестких законов.



Несмотря на нетипичную для славянской девушки внешность, Анжелина — украинка

Свое представление о жизни в Беларуси Анжелина Диаш строит по рассказам знакомых, новостным сводкам и личным воспоминаниям трехлетней давности. В 2014-м девушка была проездом в Гомеле.

— Мы приехали вечером: улицы пустые, город спит мертвым сном. Мне запомнились странный контингент в том заведении, где я была, и странные советские здания. Новых построек я почти не заметила.

Белорусок в движении Femen нет. Анжелина считает, что у нас девушки боятся работать теми методами, которыми действует организация.

— Если вспомнить нашу акцию возле здания КГБ в Минске [в 2012 году], то там было самое жесткое обращение с девушками за все время. Их отвезли в лес, там бросили… Поэтому мне сложно представить, что бы сделали с активисткой Femen в Беларуси. Мне кажется, что у вас и так страшно по улицам иногда ходить, не говоря уже про смелые действия.

— А вы верите, что ваши действия действительно способны что-то изменить?

— Часто приходится слышать мнение: «Ну что эти девочки могут вам рассказать». Но мы прекрасно знаем, что и зачем мы делаем. У нас есть наша гражданская позиция, которую мы не боимся демонстрировать. Если думать, что не способны ничего изменить, то можно сидеть дома и ничего не делать. Но я так не могу.



Фото со страницы Анжелины Диаш в Facebook

За демонстрацию своей гражданской позиции и груди Анжелине может грозить от двух до пяти лет лишения свободы. Хотя она рассчитывала на штраф. Им за свою оголенную попу во время трансляции «Евровидения» в Киеве отделался пранкер Виталий Седюк. Им с активисткой Femen предъявили одинаковую статью — хулиганство. Только у него была первая часть, а у Диаш — третья. За то, что она оказывала сопротивление охранникам, которые ее уводили от глаз президентов.

— Это неправда. Меня выводил огромный дядя-амбал. А в протоколе написано, что я еще «наносила ему удары в область туловища». Но как? Может, я, конечно девушка-Рембо, которая способна их разбросать охранников, и просто об этом не знала.

— А как с вами обращались после того, как вывели из зала?

— Держали меня часа два. Не могу сказать, что меня как-то обижали или унижали. Насилия не было, но психологически было сложно. Они не пускали адвоката и пытались выбить информацию измором. Охранники и сами были в шоке от случившегося и хотели узнать, как я вообще туда попала.

Анжелина все-таки надеется, что суд примет в отношении нее не политическое, а законное решение.

— Честно признаться, я еще до конца не отошла от стресса. Думаю, нужно еще дня два-три. Волнуюсь. И мама моя волнуется. Она хоть и поддерживает мои взгляды, всегда переживает. Она когда все увидела, то ей плохо стало. Потому что я ей не рассказывала, что собираюсь делать на этот раз.

— Как думаете, Украина добилась того, за что стоял Майдан, в частности, свободы слова и демократии?

— Я сама была на Майдане и боролась за это. Но о какой свободе слова можно говорить, если мне предъявляют такое обвинение?! Думаю, что мы не добились, чего хотели. И это очень печально, что некоторые гибли и продолжают гибнуть за демократию, а ничего не меняется.

Несмотря на уголовное преследование, активистка отказываться от своих убеждений не собирается. И обещает новые акции.

Участвовать в акциях Femen Анжелина начала в 2009 году: протестовала против препятствий безвизовому режиму, пыталась разбить фрагмент Берлинской стены в Киеве, выступала за гуманное отношение к бездомным животным.



Фото со страницы Анжелины Диаш в Facebook