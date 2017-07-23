Минск планирует в несколько раз увеличить поставки техники в Украину

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Беларусь может в несколько раз увеличить поставки техники в Украину, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко в эфире программы "Контуры" на телеканале ОНТ.

На этой неделе, 20 и 21 июля, состоялся официальный визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Киев , где он провел переговоры со своим украинским коллегой Петром Порошенко. Был подписан ряд двусторонних документов о развитии сотрудничества в разных сферах. Кроме того, в Киеве прошел бизнес-форум, где были заключены контракты на десятки миллионов долларов.

"Если объединить белорусские и украинские субсидии, то мы имеем шанс в несколько раз увеличить объемы поставок наших тракторов, комбайнов и другой техники. Например, те же тракторы. В Украине тракторный парк около 200 тысяч тракторов, он изношен на 90%. По нашей оценке, каждый год им нужно обновлять по 20 тысяч единиц. Пока мы поставляем 3-3,5 тысячи. Думаю, в 3-4 раза увеличить поставки можно", — заявил Семашко.

Он подчеркнул, что сейчас в Украине действуют семь совместных сборочных производств. По словам Семашко, на переговорах в Киеве были достигнуты договоренности, чтобы эти предприятия вышли на определенный уровень локализации. "Мы готовы на это пойти для того, чтобы наша техника попала под субсидии. Это выгодно для всех", — пояснил вице-премьер.

Семашко также напомнил, что в Беларуси работают шесть СП с украинскими партнерами.

Кроме того, вице-премьер заявил о необходимости активизировать взаимосвязь между регионами двух стран. Причиной таких действий является то, что в соседней стране произошло перераспределение финансовых потоков между Киевом и областями.

"Губернаторы настояли на том, что сейчас 60% финансов в областях. Сегодня на депозитах у губернаторов 55 миллиардов гривен. Свободно, на депозите. Когда такое было в Украине? Это, грубо говоря, более двух миллиардов долларов", — сказал в интервью Семашко.

Беларусь уже выиграла тендер на поставку 100 автобусов в Киев и 47 — для Одессы. Планируется поставка еще 50 троллейбусов и 40 автобусов для одного из городов Украины, заметил вице-премьер.