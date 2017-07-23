Беларусь и Украина рассчитывают увеличить товарооборот вдвое за два года

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Украина рассчитывают увеличить товарооборот вдвое за 2 года. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко в эфире программы "Контуры" на телеканале ОНТ , сообщает БЕЛТА.

"Сейчас начинает оживать экономика, мировой кризис закончился, наши государства вышли из рецессии. Потенциал большой, и грех не воспользоваться этим потенциалом. Думаю, что в 2019 году мы должны выйти на $8 млрд товарооборота", - сказал Владимир Семашко. Он подчеркнул, что экономики двух стран во многом взаимодополняющие.

Владимир Семашко также отметил важность инициативы по проведению форума регионов Беларуси и Украины. "Нужно активизировать отношения между регионами. В Украине произошло перераспределение финансовых потоков между центром, Киевом и областями. 60% финансов остается в областях. Как результат, сегодня на депозитах у губернаторов 55 млрд гривен. Это более $2 млрд", - рассказал вице-премьер. По его словам, Беларусь уже поставляет в Украину технику: выигран тендер на поставку 100 автобусов в Киев, 47 автобусов в Одессу, обсуждаются поставки в другие города. "В регионах появились деньги, мы должны быть активнее", - сказал он.-0-