В Беларусь с 23 июля для участия в совместном специальном учении прибывают подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили в белорусском Министерстве обороны.

Эти учения пройдут в рамках плановой подготовки к белорусско-российским учениям «Запад-2017», которые состоятся в сентябре.

«В рамках плановой подготовки к совместному стратегическому учению вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации „Запад-2017“ состоится совместное специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями тылового, технического (материально-технического) обеспечения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации», — сказано в сообщении ведомства.

В Минобороны рассказали, что белорусским и российским военнослужащим предстоит совместно осуществить подготовку пунктов и средств управления соединениями, воинскими частями и организациями тылового, технического (материально-технического) обеспечения вооруженных сил двух стран, а также оборудовать районы (участки местности) практических действий войск (сил).

Учения пройдут с 14 по 20 сентября. Как ранее сообщал министр обороны Беларуси, в учениях будут задействованы до 12 700 военнослужащих, из которых около 3000 — от Вооруженных сил Российской Федерации. Всего в учении будет задействовано до 680 единиц боевой техники. Наша страна пригласила около 80 международных наблюдателей.