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Семашко хочет нарастить экспорт в Украину вдвое

24.07.2017 11:14 — Новости Экономики | БДГ  
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Владимир Семашко наконец признал, что мировой кризис закончился и намерен воспользоваться ситуацией.

Как заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ, в торговле между Украиной и Беларусью есть серьезный потенциал, и белорусская сторона намерена воспользоваться этим.

Владимир Семашко заявил, что мировой кризис закончился, экономика начинает оживать, государства выходят из рецессии.

«Потенциал большой, и грех не воспользоваться этим потенциалом. Думаю, что в 2019 году мы должны выйти на $8 млрд товарооборота», - отметил он.

Кроме того, вице-премьер поделился планами по поставкам в Украину белорусской техники. Так, по словам Семашко, тракторный парк Украины, состоящий из почти 200 тысяч машин, имеет изношенность на 90%. Сейчас Беларусь поставляет в Украину более 3 тысяч тракторов в год, однако показатель могут увеличить в четыре раза.

Беларусь также рассчитывает поставлять в Украину автобусы: благодаря выигранному тендеру и последней поездке Александра Лукашенко в Украину, в Киев поставят сто автобусов белорусского производства, в Одессу - 47, обсуждаются поставки троллейбусов и автобусов для других городов.

«Нужно активизировать отношения между регионами. В Украине произошло перераспределение финансовых потоков между центром, Киевом и областями. 60% финансов остается в областях. Как результат, сегодня на депозитах у губернаторов 55 млрд гривен. Это более $2 млрд», - подчеркнул Семашко.

Напомним, что по итогам своего визита в Украину, Александр Лукашенко назвал эту страну одним из приоритетных рынков: в последние два года товарооборот между странами начал восстанавливаться. Однако Лукашенко отметил, что пока показатель не дотягивает до некогда достигнутых 8 млрд долларов (такой показатель достигался в довоенное время). Кроме того, белорусские товары собираются в Украине на совместных предприятиях. 

Стоит также напомнить, что в конце 2015 года украинская сторона заявила о намерении ввести в отношении ряда белорусских товаров спецпошлину. Тогда речь шла о 48 товарных позициях, среди которых значились: молоко и сливки, сгущеное молоко, сливочное масло, сыры, пиво, водка, соль, кондитерские товары, косметические товары и шампуни, шины и покрышки, бумажные салфетки, моющие средства, ткани хлопковые и льняные, трактора, колеса, мебель, трактора и шины, пластмассовые изделия и многое другое. Однако в 2016 году украинская сторона передумала, и введение пошлин отменили.

 
 
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Владимир Семашко наконец признал, что мировой кризис закончился и намерен воспользоваться ситуацией.

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