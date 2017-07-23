Семашко хочет нарастить экспорт в Украину вдвое

Владимир Семашко наконец признал, что мировой кризис закончился и намерен воспользоваться ситуацией.

Как заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ, в торговле между Украиной и Беларусью есть серьезный потенциал, и белорусская сторона намерена воспользоваться этим.

Владимир Семашко заявил, что мировой кризис закончился, экономика начинает оживать, государства выходят из рецессии.

«Потенциал большой, и грех не воспользоваться этим потенциалом. Думаю, что в 2019 году мы должны выйти на $8 млрд товарооборота», - отметил он.

Кроме того, вице-премьер поделился планами по поставкам в Украину белорусской техники. Так, по словам Семашко, тракторный парк Украины, состоящий из почти 200 тысяч машин, имеет изношенность на 90%. Сейчас Беларусь поставляет в Украину более 3 тысяч тракторов в год, однако показатель могут увеличить в четыре раза.

Беларусь также рассчитывает поставлять в Украину автобусы: благодаря выигранному тендеру и последней поездке Александра Лукашенко в Украину, в Киев поставят сто автобусов белорусского производства, в Одессу - 47, обсуждаются поставки троллейбусов и автобусов для других городов.

«Нужно активизировать отношения между регионами. В Украине произошло перераспределение финансовых потоков между центром, Киевом и областями. 60% финансов остается в областях. Как результат, сегодня на депозитах у губернаторов 55 млрд гривен. Это более $2 млрд», - подчеркнул Семашко.

Напомним, что по итогам своего визита в Украину , Александр Лукашенко назвал эту страну одним из приоритетных рынков: в последние два года товарооборот между странами начал восстанавливаться. Однако Лукашенко отметил, что пока показатель не дотягивает до некогда достигнутых 8 млрд долларов (такой показатель достигался в довоенное время). Кроме того, белорусские товары собираются в Украине на совместных предприятиях.