В Беларуси уделяется очень серьезное внимание строительству атомной электростанции, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 24 июля на встрече с генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачевым, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Нам не просто далось решение о строительстве атомной электростанции после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Фобии были очень сильны, но нам удалось убедить население, что за этим будущее. Это во-первых. Во-вторых, это высочайшие технологии. В ряд с космическими, IT-технологиями, цифровой экономикой — за ними будущее — я ставлю и строительство атомной станции, — заявил глава государства. — Мы уделяем очень серьезное внимание строительству. Достаточно сказать, что я детально посвящен в планы строительства станции и ход этого строительства».

Александр Лукашенко отметил, что недавно был назначен помощник президента, который отвечает за осуществление национальных проектов. «Это уровень национального проекта вровень с другими, которые мы осуществляем, — их около десятка. Это очень затратные проекты. Поэтому мы уделяем этому серьезное внимание», — подчеркнул белорусский президент.

По словам главы государства, тема строительства станции также постоянно обсуждается во время его встреч с президентом России. «Мы обсуждаем строительство атомной станции и внимательно контролируем не только ход строительства, но и ценовые параметры. Президента России очень интересует этот вопрос», — отметил Александр Лукашенко.

«Сегодняшняя встреча очень важна для того, чтобы еще раз обсудить вопросы строительства атомной станции, ликвидировать некоторые узкие места, которые, естественно, при таких огромных стройках имеют место быть. И ряд других вопросов, которые вы сочтете нужным обсудить и услышать мои ответы на них», — добавил глава государства.

На встрече глава корпорации «Росатом» доложил, что ввод в строй всей станции запланирован на лето 2020 года .

«Мы вчера работали весь день на станции, обсудили положение дел. Готовы доложить подробно, — сказал Алексей Лихачев. — Мы исходим из обязательств „Росатома“ всю станцию ввести в строй летом 2020 года».