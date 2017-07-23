Отставание будет расти? МВФ ждет ускорения роста мировой экономики и снижения цены нефти

Эксперты Международного валютного фонда в очередном бюллетене World Economic Outlook подтвердили прогноз ускорения мирового роста, однако цена на нефть в 2017—2018 годах может оказаться ниже прежнего прогноза примерно на 3 доллара за баррель — на уровне 52 долларов за баррель.



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Мировой объем производства, как предполагается, вырастет на 3,5% в 2017 году и 3,6% в 2018 году. «Процесс циклического восстановления продолжается. Фактический рост в первом квартале 2017 года был выше, чем прогнозировалось в апреле, в крупных странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, таких как Бразилия, Китай и Мексика, и в ряде стран с развитой экономикой, включая Германию, Испанию, Италию, Канаду и Францию», — отмечают специалисты.

При этом за неизменными прогнозами мирового роста скрываются некоторые отличия вклада в общий рост на уровне стран. В США прогнозируемый рост ниже, чем в апреле, выше ожидаемого будет рост в зоне евро, где непредвиденные повышения активности в конце 2016 и начале 2017 годов указывают на уверенную динамику. «В Европе, где политические риски снизились, циклическое восстановление роста может оказаться более значительным и долговременным», — полагают эксперты.

Прогнозы роста в Китае также были повышены с учетом высоких показателей первого квартала 2017 года и ожиданий продолжения бюджетной поддержки.

Прогнозируемые темпы мирового роста в 2017—2018 годах выше роста в 2016 году, составившего, по оценке 3,2%, но ниже, чем в среднем до кризиса, особенно в большинстве стран с развитой экономикой и в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах-экспортерах биржевых товаров.

«Реформы для повышения потенциального объема производства имеют насущное значение во всех странах, а медленный рост совокупного объема производства делает еще более актуальной задачу широкого распределения результатов роста среди групп с различными уровнями дохода. Во многих странах необходимо тщательно отслеживать риски для финансовой стабильности», — предупреждают в МВФ.

Показатели второго квартала отражают признаки дальнейшего усиления мировой активности. В частности, темпы роста мировой торговли и промышленного производства оставались существенно выше, чем в 2015—2016 годах.

В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах прогнозируется устойчивый подъем активности с повышением роста с 4,3% в 2016 году до 4,6% в 2017 году и 4,8% в 2018 году. Эти цифры выше апрельских прогнозов — на 0,2 процентного пункта на 2016 год и на 0,1 процентного пункта на 2017 год.

Экономика Российской Федерации, по прогнозу, будет постепенно восстанавливаться в 2017 и 2018 годах в соответствии с апрельским прогнозом (+1,4% и в 2017-м, и в 2018-м годах). Прогноз по Беларуси также остался неизменным — ВВП в 2017 году снизится на 0,8%, в 2018-м — увеличится на 0,6%.

Рекомендации МВФ для стран типа Беларуси остаются в целом неизменными — плавающий курс национальной валюты, оздоровление балансов частного сектора, устойчивость госдолга. Залогом высокого и стабильного роста специалисты по-прежнему называют проведение адресных структурных реформ.

Белорусские планы на 2018 год заметно скромнее мировых. По консервативному сценарию, из которого формируется бюджет, предполагается прирост ВВП в 2018 году на уровне 1,1%. В этом сценарии заложена цена на нефть на уровне 40 долларов за баррель марки Urals, курс российского рубля — 70 рублей за доллар, темп прироста ВВП России — не выше 1,5%. Второй сценарий — целевой. Он предусматривает выход на основные параметры программы пятилетки (прирост ВВП на 12−15% за 2016−2020 год). Но для реализации этого сценария необходимы структурные реформы, одобрения которых пока нет. Так что Беларусь пока будет отставать от мировых темпов даже при отсутствии серьезных шоков.