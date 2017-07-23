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В ГПС Украины рассказали, почему их руководитель потерял сознание во время речи Лукашенко
24.07.2017 12:11 — Новости Экономики | Tut.by
Все случилось на фоне переутомления. Так помощник председателя Госпогранслужбы Украины объяснил обморок своего руководителя Виктора Назаренко. Напомним, чиновник
Сразу после случившегося Виктора Назаренко отвезли в реанимацию, где он провел все выходные. Сейчас чиновника перевели в обычную палату.
— Состояние здоровья удовлетворительное, все жизненные показатель в норме. Но Виктор Назаренко по-прежнему остается на больничном и находится в госпитале под присмотром врачей, — рассказал TUT.BY Олег Слободян.
Коллеги чиновники уточнили, что руководитель уже три года не был в отпуске и в последнее время из-за высокого давления был на грани гипертонического криза.
Главе Госпогранслужбы стало плохо во время совместного заявления президентов Беларуси и Украины. Александр Лукашенко даже прервал свою речь и попросил дать чиновнику стул. Но в этот момент Виктор Назаренко потерял сознание. Сотрудники охраны вынесли его из зала.
— Вот и насыщенные переговоры. Не надо перетруждать членов правительства, — прокомментировал тогда ситуацию Александр Лукашенко.
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Все случилось на фоне переутомления. Так помощник председателя Госпогранслужбы Украины объяснил обморок своего руководителя Виктора Назаренко. Напомним,...
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