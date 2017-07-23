В ГПС Украины рассказали, почему их руководитель потерял сознание во время речи Лукашенко

Все случилось на фоне переутомления. Так помощник председателя Госпогранслужбы Украины объяснил обморок своего руководителя Виктора Назаренко. Напомним, чиновник потерял сознание во время речи Александра Лукашенко по итогам переговоров с Петром Порошенко.



Фото с сайта inforesist.org

Сразу после случившегося Виктора Назаренко отвезли в реанимацию, где он провел все выходные. Сейчас чиновника перевели в обычную палату.

— Состояние здоровья удовлетворительное, все жизненные показатель в норме. Но Виктор Назаренко по-прежнему остается на больничном и находится в госпитале под присмотром врачей, — рассказал TUT.BY Олег Слободян.

Коллеги чиновники уточнили, что руководитель уже три года не был в отпуске и в последнее время из-за высокого давления был на грани гипертонического криза.

Главе Госпогранслужбы стало плохо во время совместного заявления президентов Беларуси и Украины. Александр Лукашенко даже прервал свою речь и попросил дать чиновнику стул. Но в этот момент Виктор Назаренко потерял сознание. Сотрудники охраны вынесли его из зала.

— Вот и насыщенные переговоры. Не надо перетруждать членов правительства, — прокомментировал тогда ситуацию Александр Лукашенко.