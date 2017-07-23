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В милиции рассказали, зачем приковали к дереву гомельского фрилансера

24.07.2017 12:52 — Новости Экономики | Tut.by  
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Инцидент с прикованным к дереву наручниками журналистом-фрилансером Константином Жуковским получил продолжение. На этот раз слово взяла вторая сторона конфликта — гомельская милиция. Официальное сообщение по факту задержания гомельчанина размещено на сайте УВД Гомельского облисполкома. Информация также дополнена видео, на котором фрагментарно запечатлен момент задержания журналиста.


Напомним, 21 июля Жуковский находился в суде Советского района Гомеля, где снимал сюжет о процессе над блогером Максимом Филиповичем. После окончания заседания фрилансер с товарищами отъехал 200−300 метров от здания суда и был остановлен сотрудниками ГАИ, которые предложили ему проехать в Госавтоинспекцию для разбирательства.

По сообщению БелаПАН, Жуковский попросил предъявить основания для проезда в ГАИ, началась словесная перепалка, в это время подъехал второй экипаж ГАИ, на Жуковского набросились сотрудники Госавтоинспекции и приковали его наручниками к рядом стоящему дереву.


По версии гомельской милиции, автомобиль Жуковского 21 июля сотрудники ГАИ остановили на улице Междугородней. В ходе проверки документов выяснилось, что водитель до сих пор не уплатил штраф за нарушенное ранее ПДД.

«Еще 8 июня 2017 года во время управления личным автомобилем на участке дороги граница Российская Федерация — Добруш гомельчанин нарушил п. 27 правил дорожного движения — мешал движению транспортного средства оперативного назначения. Водитель неоднократно информировался об этом, как в письменной форме, так и посредством телефонной связи. 21 июля на законные требования сотрудников ГАИ проследовать в управление Госавтоинспекции УВД Гомельского облисполкома для разбирательства по указанному факту, гражданин грубо высказывался оскорбительными словами с явным презрением и неуважением в адрес сотрудников милиции. На неоднократные требования прекратить такое поведение, не реагировал. Поэтому в отношении правонарушителя была применена физическая сила и спецсредства, однако последний препятствовал этому, хватаясь руками за придорожные деревья, — сообщили в УВД.

К своему комментарию оперативники приложили видеодоказательство.

В результате Жуковский все-таки был доставлен в ГАИ. За неповиновение требованиям милиционеров и их оскорбление на него составили два протокола. Суд Центрального района уже наложил за это штраф в размере 21 базовой величины (483 белорусских рублей). Также за ранее имевшие место нарушения правил дорожного движения постановлением ГАИ Жуковский лишен прав управления транспортными средствами всех категорий сроком на 12 месяцев и подвергнут штрафу в размере 10 базовых величин. В УВД также сообщили, что правонарушитель признал свою вину полностью.

 
Теги: Гомель
 
 
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Официальное сообщение по факту задержания гомельчанина размещено на сайте УВД. Информация также дополнена видео, на котором фрагментарно запечатлен момент...

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