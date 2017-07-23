Беларусь-Украина. Пять странных выводов из параллельной реальности



Евгений Прейгерман, руководитель экспертной инициативы «Минский диалог», соавтор исследования "Аудит внешней политики: Украина-Беларусь". Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Недавний визит Александра Лукашенко в Украину интересен не только результатами, но и комментариями обозревателей и экспертов, которыми он сопровождался. В белорусско-украинских отношениях в последние годы все более заметна одна нетипичная проблема. Произошел и углубляется разрыв в восприятии отношений между теми, кто принимает реальные решения, и теми, кто эти решения комментирует.

Власти Беларуси и Украины, при всех проблемах и сомнениях, дорожат сегодняшним уровнем доверительной коммуникации и сотрудничества. Минск и Киев стремятся выжать из двусторонних отношений максимум пользы для своих национальных интересов. И помогать друг другу там, где интересы пересекаются. Насколько эффективно это у них получается — вопрос отдельный. Но объясняется такое взаимопонимание очень просто. Сегодня, как никогда, обе страны могут оказывать влияние на безопасность и благополучие друг друга. В этом смысле белорусско-украинские отношения по определению являются стратегическими.

Парадоксально, но на благоприятном официальном фоне источником напряженности на ровном месте становятся СМИ. Многие политические комментаторы в обеих странах будто живут в какой-то своей параллельной реальности. В другой ситуации глупости можно пропустить мимо ушей, но здесь поверхностные оценки широко разлетаются по информационным лентам и вредят отношениям двух стран.

Как показал визит Лукашенко, особенно грешат этим украинские комментаторы, однако и белорусские коллеги по цеху часто не отстают. Информационные войны стороной не обходят никого.

Вот несколько ярких цитат из параллельной реальности, которая создалась в СМИ по итогам пребывания белорусской делегации в Киеве.

«Что дает Украине сотрудничество с Беларусью — вопрос философский»

Эта фраза одного из украинских обозревателей, да еще и на сайте ведущего информационного агентства. В ней, пожалуй, весь сок проблемы.

Политика — одна из самых рациональных сфер человеческой деятельности. В ней не философствуют, а борются за интересы. Ежедневно и прагматично. Нерациональность политических действий очень быстро выходит политикам и их странам боком. Благо, в отличие от комментаторов, власти в Украине существуют не для того, чтобы задавать философские вопросы. Поэтому они вынуждены быть рациональными. И сотрудничают они со всеми, кто хотя бы чем-то может помочь им обезопасить страну. Именно так поступали бы и власти любого другого государства. А тем более — находящегося в военном конфликте.

«Лукашенко неискренен. Его обещаниям и гарантиям нельзя верить»

В международных отношениях вообще не может быть никаких полноценных гарантий. А политические обещания всегда обусловлены множеством факторов. Это не семейные отношения, где супружеская клятва верности становится путеводной звездой и залогом счастья.

В международных отношениях даже официальные соглашения ничего не гарантируют, когда происходят существенные изменения баланса сил. И если кто-то думал, что такие времена давно прошли, то ситуация с Будапештским меморандумом должна была всех романтиков опустить на грешную землю.

Напомню. В декабре 1994 года лидеры США, Великобритании и России в обмен на добровольный отказ Украины, Казахстана и Беларуси от ядерного оружия предоставили этим государствам гарантии безопасности. В частности, они обязались «воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости» этих государств. Аналогичные односторонние гарантии дали и две другие ядерные державы: Китаем и Францией.

Что стало с этими гарантиями, когда была нарушена территориальная целостность Украины, известно. Поэтому рассуждать о гарантиях и искренности в международных отношениях — непозволительная роскошь для правительств. Они обязаны работать с другими понятиями: интерес и ресурсы для его обеспечения.



Фото пресс-службы президента Украины

Общий интерес Минска и Киева заключается в том, чтобы на белорусско-украинской границе сохранялся мир. Их сотрудничество умножает ресурсы, которые могут обеспечивать этот интерес. Вот и вся история. Рассуждения об искренности не имеют к ней никакого отношения.

«Какой там белорусский нейтралитет? Беларусь — сателлит Кремля!»

Беларусь осуществляет такой нейтралитет, который может себе позволить. Если бы мы жили в идеальном мире, то можно было бы требовать и идеального нейтралитета. Но мы в таком мире не живем. И в интересах Киева (а значит, и его экспертного сообщества) помочь Беларуси расширять поле для реального нейтралитета. Каким образом этому способствуют оскорбительные для Минска фразы о «российском сателлите», не очень понятно.

Чисто из любопытства было бы даже интересно посмотреть на таких комментаторов в ситуации, если бы у Беларуси была иная позиция по российско-украинскому конфликту…

«Белорусская внешняя политика — и нашим, и вашим»

Полноценная внешняя политика не может быть ни «вашим», ни «нашим». Она может быть только в интересах собственного государства. И если государство зажато между геополитическими конкурентами, его руководство обязано одновременно развивать отношения со всеми. В противном случае внешняя политика будет вести к постепенной (а может, и быстрой) потере суверенитета.

В теории международных отношений такая внешнеполитическая линия называется «стратегическим хеджированием». Говоря совсем по-простому, государство не складывает яйца в одну корзину. И таким образом усиливает свои дипломатические возможности и снижает риски безопасности. Это особенно актуально в сегодняшней ситуации тотальной неопределенности. И если внимательно присмотреться ко многим странам в мире, то именно такую политику они и проводят.

Опять-таки: чем больше это будет получаться у Беларуси, тем лучше для Украины. И странно, что этого не понимают многие комментаторы не только в Киеве, но и в Минске.

«Куда там Минску до Женевы (или Хельсинки)?»

Нейтральность Беларуси по российско-украинскому конфликту — это тоже естественная позиция. Логика здесь очевидная. У Беларуси есть союзнические обязательства в военной сфере перед Россией. Это значит, что в случае эскалации конфликта между Россией и Украиной (или Западом) Минск будет в него вовлечен. Чтобы этого не произошло, важно остановить эскалацию. И единственное, что для этого может сделать маленькая страна Беларусь, это выдвигать нейтральные примирительные инициативы.

Именно отсюда и минская переговорная площадка, и более свежая инициатива по новому Хельсинкскому процессу. Достигнуть заявленную цель будет очень сложно. Но ведь и в Беларуси, и в Украине все должны быть в этом заинтересованы, не так ли?

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Самая главная проблема здесь даже не для сотрудничества Минска и Киева. А для национальных интересов Беларуси. Чем более оторваны комментарии в СМИ от действительности, тем хуже общество понимает политику своей страны. Тем менее оно подготовлено к возможным внешнеполитическим вызовам.

Поэтому власти нужно найти такие новые способы работы с экспертами, чтобы параллельные миры белорусско-украинских отношений сошлись в один.

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