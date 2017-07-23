|
Неделя началась с подорожания доллара и евро
24.07.2017 14:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июл — Sputnik. Белорусский рубль подешевел к доллару и евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в понедельник.
Нацбанк установил официальные курсы валют на 25 июля по итогам торгов в понедельник:
Таким образом, доллар и евро на валютных торгах 24 июля прибавили практически по копейке. Российский рубль — наоборот, заметно подешевел: теперь 100RUB стоят дешевле на 2,68 копейки.
Между тем, курс евро на торгах Московской биржи достиг 70 руб. впервые с 16 ноября 2016 года.
Стоимость белорусского и российского рублей снижалась на фоне опустившейся утром в понедельник цены на нефть, однако уже во второй половине дня "черное золото" вновь начало дорожать — если подобный тренд сохранится до конца дня, во вторник можно ожидать снижения курсов доллара и евро.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость российского рубля в Беларуси в понедельник заметно снизилась - на 2,68 копейки за 100 RUB.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии