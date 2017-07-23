ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неделя началась с подорожания доллара и евро

24.07.2017 14:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Белорусский рубль подешевел к доллару и евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в понедельник.

Нацбанк установил официальные курсы валют на 25 июля по итогам торгов в понедельник:

  • доллар США — 1,944
  • евро — 2,2631
  • 100 российских рублей — 3,2581.

Таким образом, доллар и евро на валютных торгах 24 июля прибавили практически по копейке. Российский рубль — наоборот, заметно подешевел: теперь 100RUB стоят дешевле на 2,68 копейки.

Между тем, курс евро на торгах Московской биржи достиг 70 руб. впервые с 16 ноября 2016 года.

Стоимость белорусского и российского рублей снижалась на фоне опустившейся утром в понедельник цены на нефть, однако уже во второй половине дня "черное золото" вновь начало дорожать — если подобный тренд сохранится до конца дня, во вторник можно ожидать снижения курсов доллара и евро.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость российского рубля в Беларуси в понедельник заметно снизилась - на 2,68 копейки за 100 RUB.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь-Украина. Пять странных выводов из параллельной реальности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика