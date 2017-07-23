Спецдокладчики ПАСЕ: Отмена смертной казни в Беларуси - вопрос политической воли

Отмена смертной казни в Беларуси — это вопрос политической воли. Об этом говорится в совместном заявлении спецдокладчиков Парламентской ассамблеи Совета Европы по отмене смертной казни Ива Крюштана и по ситуации в Беларуси Андреа Ригони.

В своем заявлении они осудили два новых смертных приговора, вынесенных в Беларуси.

«Пришло время это прекратить, — говорится в заявлении. — Парламентская ассамблея вновь и вновь подтверждает свое абсолютное непринятие смертной казни, которую рассматривает как акт пыток и бесчеловечного, унижающего достоинство обращения и, бесспорно, как самое серьезное из всех нарушений прав человека».

Спецдокладчики подчеркивают, что борьба за отмену смертной казни «неумолима и закончится только тогда, когда смертная казнь будет отменена раз и навсегда на континенте и в других частях мира».

«Мы еще раз призываем белорусские власти присоединиться к европейской семье аболиционистов, введя в срочном порядке мораторий на смертную казнь. Ничто в Конституции или законодательстве Беларуси не мешает президенту Лукашенко или парламенту сделать этот шаг», — говорится в заявлении.

21 июля с призывом ввести мораторий на смертную казнь в Беларуси выступили генсекретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд и пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майя Кочиянчич.

Могилевский областной суд 21 июля приговорил к смертной казни двух из четырех фигурантов дела «черных риелторов» Игоря Гершанкова и Семена Бережного. Еще два фигуранта осуждены на длительные сроки заключения: Татьяна Гершанкова — на 24 года лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества; Борис Колесников — на 22 года и один месяц колонии строгого режима с конфискацией имущества.