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Спецдокладчики ПАСЕ: Отмена смертной казни в Беларуси - вопрос политической воли
24.07.2017 18:38 — Новости Экономики | Tut.by
Отмена смертной казни в Беларуси — это вопрос политической воли. Об этом говорится в совместном заявлении спецдокладчиков Парламентской ассамблеи Совета Европы по отмене смертной казни Ива Крюштана и по ситуации в Беларуси Андреа Ригони.
В своем заявлении они осудили два новых смертных приговора, вынесенных в Беларуси.
«Пришло время это прекратить, — говорится в заявлении. — Парламентская ассамблея вновь и вновь подтверждает свое абсолютное непринятие смертной казни, которую рассматривает как акт пыток и бесчеловечного, унижающего достоинство обращения и, бесспорно, как самое серьезное из всех нарушений прав человека».
Спецдокладчики подчеркивают, что борьба за отмену смертной казни «неумолима и закончится только тогда, когда смертная казнь будет отменена раз и навсегда на континенте и в других частях мира».
«Мы еще раз призываем белорусские власти присоединиться к европейской семье аболиционистов, введя в срочном порядке мораторий на смертную казнь. Ничто в Конституции или законодательстве Беларуси не мешает президенту Лукашенко или парламенту сделать этот шаг», — говорится в заявлении.
21 июля с призывом ввести мораторий на смертную казнь в Беларуси выступили генсекретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд и пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майя Кочиянчич.
Могилевский областной суд 21 июля
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"Пришло время это прекратить", - говорится в заявлении.
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