ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спецдокладчики ПАСЕ: Отмена смертной казни в Беларуси - вопрос политической воли

24.07.2017 18:38 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Отмена смертной казни в Беларуси — это вопрос политической воли. Об этом говорится в совместном заявлении спецдокладчиков Парламентской ассамблеи Совета Европы по отмене смертной казни Ива Крюштана и по ситуации в Беларуси Андреа Ригони.

В своем заявлении они осудили два новых смертных приговора, вынесенных в Беларуси.

«Пришло время это прекратить, — говорится в заявлении. — Парламентская ассамблея вновь и вновь подтверждает свое абсолютное непринятие смертной казни, которую рассматривает как акт пыток и бесчеловечного, унижающего достоинство обращения и, бесспорно, как самое серьезное из всех нарушений прав человека».

Спецдокладчики подчеркивают, что борьба за отмену смертной казни «неумолима и закончится только тогда, когда смертная казнь будет отменена раз и навсегда на континенте и в других частях мира».

«Мы еще раз призываем белорусские власти присоединиться к европейской семье аболиционистов, введя в срочном порядке мораторий на смертную казнь. Ничто в Конституции или законодательстве Беларуси не мешает президенту Лукашенко или парламенту сделать этот шаг», — говорится в заявлении.

21 июля с призывом ввести мораторий на смертную казнь в Беларуси выступили генсекретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд и пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майя Кочиянчич.

Могилевский областной суд 21 июля приговорил к смертной казни двух из четырех фигурантов дела «черных риелторов» Игоря Гершанкова и Семена Бережного. Еще два фигуранта осуждены на длительные сроки заключения: Татьяна Гершанкова — на 24 года лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества; Борис Колесников — на 22 года и один месяц колонии строгого режима с конфискацией имущества.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Неделя началась с подорожания доллара и евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика