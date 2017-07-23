Макей: В ближайшем будущем урегулировать конфликт в Украине не удастся

Беларусь не видит перспективы урегулирования кризиса на востоке Украины в ближайшем будущем, для этого может понадобиться еще одна встреча, вероятно, выходящая за рамки Нормандского формата. Об этом заявил Владимир Макей на пресс-конференции в столице Словении Любляне в ходе своего визита в 25-ю годовщину установления белорусско-словенских дипотношений.



Фото пресс-службы МИД Беларуси

— В нашем понимании, к сожалению, перспектива урегулирования кризиса на востоке Украины в ближайшем будущем отсутствует, — цитирует Макея пресс-служба МИД.

Министр добавил, что для мира в регионе нужно беспрекословное исполнение минских договоренностей, чего сегодня нет.

— Если мы видим, что этого нет, значит, возможно, надо подумать об организации еще одной встречи, может быть, в том же самом «нормандском формате», а, может быть, с привлечением других игроков, которая позволила бы усовершенствовать эти договоренности, которые были заключены в 2015 году, и определить четкий механизм контроля за выполнением этих договоренностей.

Макей отметил, что речь не идет о встрече между Россией, Украиной и Беларусью.

В своем выступлении министр также поблагодарил Словению за «пргамтичную, объективную позицию» в дискуссии по отмене санкций ЕС против Беларуси в прошлом году и за ежегодный прием на оздоровление белорусских детей, которые пострадали от чернобыльской катастрофы.



С главой словенского МИД. Фото пресс-службы МИД Словении

В ходе визита Макей встретился с президентом Словении Борутом Пахором, главой МИД Карлом Эрьявцем, мэром Любляны Зораном Янковичем и представителями крупного словенского бизнеса.

— Уже сегодня в Беларуси создано 17 компаний с участием словенского капитала. И для нас очень важны те сферы, в которых Словения достигла серьезных успехов — это энергетика, информационные и телекоммуникационные технологии, промышленность, в частности производство автокомпонентов, фармацевтика, сельское хозяйство, — отметил глава МИД Беларуси.

На встрече с президентом Словении стороны обсудили ситуацию в регионе, международную безопасность, отношения Беларуси с ЕС и подчеркнули необходимость расширения и повышения уровня политического диалога между странами.



С президентом Словении. Фото пресс-службы МИД Беларуси

С мэром Любляны Янковичем Макей обсудил перспективы налаживания прямого сотрудничества между столицами. «Акцент был сделан не только на развитии торгово-экономического сотрудничества и обмене опытом и перспективными наработками в сфере городского хозяйства, но и на культурной и гуманитарной составляющей», — отмечает пресс-служба МИД.



С мэром Любляны. Фото пресс-службы МИД Беларуси

Министр поблагодарил мэра за предоставление Люблянской библиотекой оригинала «Малой подорожной книги» Франциска Скорины для временного экспонирования в Национальной библиотеке Беларуси.