Сегодня исполняется 70 лет одному из самых известных оппозиционных политиков современной Беларуси — Александру Милинкевичу. Сын заслуженного учителя, внук репрессированного белорусского активиста 1920-х, правнук одного из восставших вместе с Кастусем Калиновским, Милинкевич словно пошел по стопам сразу всех их: через науку и преподавание — в общественный активизм и политику — а затем обратно «в университеты».



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Свой юбилей Александр Милинкевич хотел отмечать с детьми в Варшаве, но дети решили иначе.

— Мы приехали в Варшаву, а они устроили нам большой сюрприз. Организовали нам поездку на несколько дней в Венецию и вот сейчас я тут. Я много видел городов, а в Венеции никогда не был — это просто шок. Это просто сплошная история — каждое здание, сам дух. И каналы. Какая-то сказка, не верится, что вместо асфальта это бывает. Вроде, в кино все видел, но все равно. Наслаждаюсь городом, даже специально с вокзала пошли пешком.

Собеседник говорит, что не чувствует возраста, потому что считает самым главным «желание делать новые вещи, которые сами тебя обновляют». Спрашиваем, как Александр Милинкевич поддерживает физическую и интеллектуальную форму.

— Стараюсь больше двигаться, больше ходить. При первой же возможности — плавать. Сейчас вообще золотое время, в деревне моих предков, в Бережках, озеро великолепное — Зельва. Плавать там — одно удовольствие. А интеллектуально — много читаю в очень узкой сфере. Это онлайн-обучение.

Дело в том, что уже полтора года Милинкевич занимается созданием интернет-университета.

— Идея в том, чтобы белорусские специалисты могли получать европейские дипломы, не покидая страну. Или не часто покидая.

Обучать планируют по специальностям, которые «больше всего нужны для трансформации». Это публичная политика, финансы, экономика, местное самоуправление.

— Подготовлена концепция, оргплан, бизнес-план, программы курсов. Сейчас самое главное — создавать платформу, которая будет состоять из модулей, из предметов. Это довольно дорогостоящее, но и непростое дело.

Юбиляр признается, что «горит» этим делом: «Я как в молодость возвращаюсь, 25 лет работал в университете».

Александр Владимирович рассказывает, что в жизни не было конкретного момента, когда он решил пойти в политику. Доцент физфака Гродненского университета, Милинкевич стал увлекаться историей и национальным возрождением в перестройку.

— У отца была прекрасная коллекция старых книг, гравюр, открыток. И я с этим всем материалом начал выступать на телевидении и делал свою авторскую передачу восемь лет на телевидении в Гродно. До сих пор многие считают, что я историк, а не физик. Меня заметили, и студенты меня выдвинули кандидатом в Верховный совет. Потом был вице-мэром Гродно. Ну вот так и случилось.

Когда начал готовиться референдум 1996 года, Милинкевич ушел из горисполкома.

— Было очень жалко — много планов, хороших дел, команда. Но я ушел, потому что не хотел в этом участвовать. И занялся общественной работой, создал организацию «Ратуша», один из ведущих центров по развитию гражданского общества, мы создали сеть по всей стране. Как и все другие центры по поддержке общественных инициатив, в начале 2000-х нас ликвидировали. Наехало КГБ, сказали, что мы не то печатаем на нашей технике. Был суд и нас ликвидировали.



1997 год, фото с сайта 3sektar.by

В 90-е Милинкевич как и многие его соратники были романтиками, признается сам юбиляр. Верили, что перемены пришли навсегда.

— Но мы ошибались. Мы не думали, что после тоталитарной власти, демократии вдруг авторитарная придет. Но так случилось. А поняли мы это, когда началась череда референдумов в Беларуси.

В 2006 году Милинкевич стал единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах. Тогда многие отмечали нетипичный для белорусской политики стиль Милинкевича — спокойный, интеллигентский, профессорский. Причем ставили это как в достоинство политику, так и в упрек — мол не готов белорусский народ к такому лидерству, нужен запал и эмоции.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Самое главное, если идешь в политику, — быть самим собой, не фальшивить, — говорит Милинкевич. — Тогда получаешь поддержку. Я все-таки набрал около 25% голосов (6,2% по данным ЦИК. — Прим. TUT.BY), это очень хороший результат, особенно на пике экономической модели Александра Лукашенко. Это уже был успех. Сегодня потребность в таких людях еще больше. Ну что такое интеллигентный? Это воспитанный? Это разве плохо? Сегодня в Беларуси человек, который размахивает шашкой и говорит, что сделает революцию, вряд ли может выиграть выборы.

Основной лозунг своей программы — «Правда. Свобода. Справедливость» — экс-кандидат считает актуальными как никогда.

— Я рад, что сегодня даже та власть, которая ностальгировала по Советскому союзу и хотела идти на полное сближение с Россией, немало делает для того, чтобы сблизиться с Европой.



Накануне дня выборов в 2006 году. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Александр Милинкевич говорит, что все, чем он занимался, делало его счастливым человеком: от баскетбола — а политик успел побывать и президентом клуба «Гродно-93» — до науки и сегодняшнего проекта по созданию университета.

— Даже когда на выборы пошел, не кресла хотелось, а было какое-то ощущение миссии. Были в жизни достижения, были ошибки. Но я бы не хотел переделывать что-то. Было как было. Это мой опыт. Этот тот багаж, без которого нельзя двигаться вперед.