Правительство после Орши решило взяться за развитие Борисова

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Правительство Беларуси во вторник проведет в Борисове выездное заседание президиума Совета министров, которое будет посвящено развитию Борисовского района, сообщили Sputnik в пресс-службе Совмина.

Ранее президент Беларуси поручил навести "железный порядок" в Оршанском районе, а также еще в ряде регионов республики. Недавно по итогам рассмотрения поручения президента по Оршанскому району глава белорусского правительства Андрей Кобяков констатировал, что работа ведется, однако в ней есть серьезные недостатки. Они касались, в том числе, и поднятия знаковых промышленных предприятий региона.

"На заседании президиума Совмина будут детально рассмотрены все аспекты социально-экономического развития Борисовского района. Перед началом заседания участники мероприятия посетят ряд промышленных предприятий Борисова", — сообщили Sputnik в пресс-службе правительства.

Там добавили, что на заседании президиума Совмина особое внимание будет уделено повышению конкурентоспособности района, развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест. Детально будут рассмотрены результаты принятых мер по повышению конкурентоспособности подведомственных организаций Борисовского района и перспективы их развития в 2017-2020 годах, перспективы строительства жилья и наращивания объемов строительно-монтажных работ. Также будет дана оценка развитию организаций АПК Борисовского района.

Все выработанные на выездном заседании предложения лягут в основу проекта комплексного плана первоочередных мер по развитию Борисовского района, проинформировали в пресс-службе.

Борисов — крупный промышленный город Минской области, его население на начало 2016 года превышало 143 тысячи человек. В Борисове насчитывается 42 завода и фабрики, 16 совместных предприятий, 700 предприятий торговли и общественного питания всех форм собственности.

В числе крупных предприятий можно отметить и те, которые играют валообразующую роль для белорусской экономики. Это завод БАТЭ по производству стартеров, а также генераторов для двигателей, Борисовский авторемонтный завод, Борисовский завод агрегатов (производство турбокомпрессоров), 140-й ремонтный завод (ремонт бронетанковой техники), 2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения, одно из крупнейших фармпредприятий республики Борисовский завод медицинских препаратов, а также флагман белорусского автомобилестроения завод БелДжи.