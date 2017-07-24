До $500 осталось чуть-чуть: зарплата впервые превысила 800 рублей

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Номинальная начисленная средняя заработная плата в Беларуси за июнь составила 819,3 рубля, говорится в сообщении Национального статистического комитета республики.

Для сравнения, в мае средняя номинальная зарплата составляла 795,2 рубля, в апреле — 776,7 рубля. Таким образом, за июнь средняя номинальная зарплата выросла по сравнению с маем на 24,1 рубля.



© Sputnik Игорь Зарембо Минтруда посчитало белорусов с зарплатой "по пятьсот"

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поручил довести до конца года среднюю зарплату по стране до 500 долларов в эквиваленте или одной тысячи рублей. На минувшей неделе Минтруда отчиталось, что в стране более 444 тысяч человек уже получают зарплату выше президентской планки.

В разрезе регионов больше всех получали в июне жители Минска, их средняя зарплата составляла 1 тысячу 89 рублей, что немного выше "президентского минимума". Меньше всего зарабатывали жители Витебской области — 694,6 рубля. В Брестской области средняя зарплата составила 706 рубля, в Гомельской — 730,5 рубля, Гродненской — 708,7 рубля, в Минской области — 823,2 рубля, в Могилевской — 701 рубль.

Если сравнивать заработки людей разных профессий, то традиционно самыми высокооплачиваемыми в июне оставались работники IT-сферы (3 тысячи 518,4 рубля), самая низкая зарплата в июне была у социальных работников — 446,6 рубля.

Высокими заработками в июне могли похвастаться работники воздушного транспорта (2 тысячи 275,3 рубля), работники финансовых и страховых организаций (1 тысяча 415,3 рубля), химической промышленности (1 тысяча 378,5 рубля), нефтепереработки (1 тысяча 199,1 рубля).

Выше "президентского минимума" в июне также зарабатывали сотрудники телекоммуникационной отрасли (1 тысяч 354,9 рубля), горнодобывающей промышленности (1 тысяча 319 рубей), архитекторы, бухгалтеры, юристы (1 тысяча 217,1 рубля), научные работники (1 тысяча 159,1 рубля), энергетики (1 тысяча 22 рубля), а также работники фармацевтической промышленности (1 тысяча 5,3 рубля).

В числе самых низкооплачиваемых профессий — библиотекари, архивисты, музейные и творческие работники, чья зарплата колеблется в диапазоне 452,6-497,2 рубля.