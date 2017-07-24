Дело топов Беларусбанка: из двух компаний выбрали белорусскую, ее продукцию и сейчас все берут

В суде Центрального района Минска во вторник, 25 июля, начался допрос свидетелей по делу обвиняемых в коррупционных преступлениях топ-менеджеров Беларусбанка.



Геннадий Господарик Фото: TUT.BY

В списке свидетелей — 46 человек, материалы дела составляют более 10 томов. Ранее Геннадий Господарик и Николай Цырто отказались дать показания в суде, заявив, что ответят на вопросы после допроса всех свидетелей и оглашения письменных материалов дела.

Свидетель Игорь Гринюк, в структуре Беларусбанка до 2010 года работал главным специалистом отдела, входил в состав комиссии по закупкам для нужд банка. Вопросы гособвинителя Юрия Шерснева касались закупки ООО «Регула» детектеров валют — под требования Нацбанка (проверка по шести параметрам) всего два прибора подходили, белорусский и российский.

«Регулу» и сейчас закупают все банки», — отметил свидетель. Гринюк пояснил, что выбор осуществлялся по техническим характеристикам. «Было два прибора, выбрали один, закупали довольно много, более 600 штук, тогда активно обновляли оборудование», — рассказал мужчина.

Гринюк подтвердил, что бизнесмена Александра Бучнева (ООО «СтатСервис» и другие компании) знает, к «Регуле» он не имеет никакого отношения, он предлагал российскую продукцию, аппараты Ультрамаг.

Договор с выбранным поставщиком подписывал Господарик.

Как ранее сообщалось , в обвинении есть эпизод со взяткой якобы за выбор продукции «Регулы». Осенью 2015 года (точное время не установлено) в служебном кабинете Геннадий Господарик принял от Николая Цырто 32 тысячи долларов за содействие компании «Регула» в поставке средств автоматизации. 15 июня 2016 года в служебном кабинете принял от Цырто еще 14 тысяч долларов.

Рассмотрение уголовного дела топ-менеджеров Беларусбанка, обвиняемых в получении взяток, началось в суде Центрального района Минска 19 июля . На скамье подсудимых Геннадий Господарик, бывший первый заместитель председателя правления Беларусбанка, крупнейшего белорусского банка, и Николай Цырто, бывший начальник управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями Беларусбанка.

Господарик, задержанный в июне прошлого года , обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 430 (Получение взятки либо в особо крупном размере, либо организованной группой, либо лицом, занимающим ответственное положение, — максимальные санкции по этой статье — от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества), а также в злоупотреблении служебными полномочиями (части 2 и 3 статьи 424). По данным следствия, Господарик в 2010—2015 годах получил взятки на сумму более 215 тысяч долларов. Откаты были от нескольких компаний (в деле по большинству эпизодов фигурирует их представитель Александр Бучнев) за победу в тендерах на поставку банковского оборудования. По всем семи эпизодам, связанным с получением взяток, обвиняемый признал свою вину. Обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями Господарик не признал.

Цырто подозревается в совершении тех же преступлений, что и Господарик, а также в даче взятки (часть 2 статьи 431), подстрекательстве к даче взятки (часть 5 статьи 16 и часть 2 статьи 431). Сумма полученных взяток — около 500 тысяч долларов. Николай Цырто заявил, что свое отношение к обвинениям он выскажет в ходе допроса.

По информации КГБ , Геннадий Господарик был задержан в середине июня в момент получения взятки в размере 14 тысяч долларов. Позже глава КГБ Валерий Вакульчик заявил, что реальные суммы, получаемые топ-менеджером Беларусбанка в качестве взяток, «намного больше».