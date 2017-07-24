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Дело топов Беларусбанка: из двух компаний выбрали белорусскую, ее продукцию и сейчас все берут
25.07.2017 10:39 — Новости Экономики | Tut.by
В суде Центрального района Минска во вторник, 25 июля, начался допрос свидетелей по делу обвиняемых в коррупционных преступлениях топ-менеджеров Беларусбанка.
В списке свидетелей — 46 человек, материалы дела составляют более 10 томов. Ранее Геннадий Господарик и Николай Цырто
Свидетель Игорь Гринюк, в структуре Беларусбанка до 2010 года работал главным специалистом отдела, входил в состав комиссии по закупкам для нужд банка. Вопросы гособвинителя Юрия Шерснева касались закупки ООО «Регула» детектеров валют — под требования Нацбанка (проверка по шести параметрам) всего два прибора подходили, белорусский и российский.
«Регулу» и сейчас закупают все банки», — отметил свидетель. Гринюк пояснил, что выбор осуществлялся по техническим характеристикам. «Было два прибора, выбрали один, закупали довольно много, более 600 штук, тогда активно обновляли оборудование», — рассказал мужчина.
Гринюк подтвердил, что бизнесмена Александра Бучнева (ООО «СтатСервис» и другие компании) знает, к «Регуле» он не имеет никакого отношения, он предлагал российскую продукцию, аппараты Ультрамаг.
Договор с выбранным поставщиком подписывал Господарик.
Как ранее
Рассмотрение уголовного дела топ-менеджеров Беларусбанка, обвиняемых в получении взяток,
Господарик,
Цырто подозревается в совершении тех же преступлений, что и Господарик, а также в даче взятки (часть 2 статьи 431), подстрекательстве к даче взятки (часть 5 статьи 16 и часть 2 статьи 431). Сумма полученных взяток — около 500 тысяч долларов. Николай Цырто заявил, что свое отношение к обвинениям он выскажет в ходе допроса.
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В суде Центрального района Минска во вторник начался допрос свидетелей по делу обвиняемых в коррупционных преступлениях топ-менеджеров Беларусбанка.
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