Развитие отечественного тракторостроения затрагивает интересы всего государства. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 25 июля, заслушивая доклад правительства о перспективах развития отечественного тракторостроения, передает корреспондент БЕЛТА.





«Нам следует обсудить ряд вопросов, касающихся развития отечественного тракторостроения и, в частности, создания новых моделей тракторов. Мне нет необходимости говорить о значении этой отрасли для Беларуси. Она затрагивает интересы не только регионов нашей страны, но и в целом всего государства. Для смежных промышленных предприятий это весьма важно, локомотив их развития, — сказал Александр Лукашенко. — От положения дел в сельхозмашиностроении во многом зависит работа всего сельскохозяйственного комплекса, экономики сельского хозяйства. Это, естественно, отражается и на социальной сфере».

Правительство внесло на рассмотрение президента предложения о выпуске на базе «Амкодора» новых видов тракторов в рамках создаваемого холдинга по производству сельскохозяйственных машин.

«Эти вопросы поднимались не один раз. Моя позиция вам известна. Мнения заинтересованных сторон, к сожалению, расходятся. Правительство настаивает на реализации указанного проекта. Отсутствие единых подходов в развитии тракторостроения вызывает серьезные опасения, — заметил глава государства. — Поэтому возникает вопрос: если кто-то на чем-то настаивает, пусть объяснятся и докажут, что это тот путь, по которому мы должны идти».

Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня необходимо обсудить все имеющиеся предложения и принять решения, которые позволят выйти белорусским предприятиям на более высокий уровень, создать новые и конкурентоспособные виды сельскохозяйственных машин.

В этой связи президент поинтересовался, какой видит правительство стратегию развития тракторостроения, какова сегодня экономическая ситуация на «Амкодоре» и МТЗ, в чем суть предложения о создании холдинга по производству сельскохозяйственных машин, взаимоувязано ли оно с действующими в стране производствами.

«Главный вопрос: надо нам или не надо ввязываться в создание новых типов тракторов. Если да, то на какой базе их развивать? На базе имеющейся школы или создавать новую? Хотя и на „Амкодоре“ есть отдельные элементы подобного опыта», — констатировал он.



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При этом, обратил внимание глава государства, нездоровая конкуренция на внешнем и внутреннем рынках, переток кадров с одного предприятия на другое стране не нужны. «Это однозначный ответ», — заявил Александр Лукашенко.

«То, что наконец-то правительство начинает предлагать проекты по китайским кредитам, связанные с материальным производством, уже хорошо. Потому что материальное производство дает отдачу, прибыль и окупаемость кредитов. В противном случае мы все эти кредиты можем положить на бюджет и потом надорваться: они окажутся неподъемными для нашего бюджета, — добавил президент. — Поэтому масса вопросов. Хотелось бы понимать, что за этим стоит».

Как доложил министр промышленности Виталий Вовк, последний мировой финансовый экономический кризис оказал влияние и на белорусскую тракторостроительную отрасль: в стране снизились объемы производства и реализации тракторов. Если в 2012 году было выпущено 64 тысяч тракторов, то два последних года объемы производства были на уровне чуть меньше 30 тысяч единиц техники. Вместе с тем он отметил, что Беларусь не потеряла свою долю на рынках.

«В условиях оживления внешних рынков в текущем году выросли продажи МТЗ. Экспорт за первое полугодие вырос на 28%, при этом в страны СНГ — на 24%, дальнего зарубежья — на 8%, в Российскую Федерацию — на 47%», — проинформировал министр.